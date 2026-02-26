  1. Clients Privés
Ligue des champions «C'est amer» - Gregor Kobel se fait l’auteur d’une bourde fatale !

ATS

26.2.2026 - 09:00

Auteur d'une bourde fatale mercredi, Gregor Kobel plaide coupable après la défaite (4-1) et l'élimination du Borussia Dortmund contre l'Atalanta en barrage de la Ligue des champions. «J'en assume l'entière responsabilité», lâche le gardien suisse.

Gregor Kobel plaide coupable après la défaite (4-1) et l'élimination du Borussia Dortmund contre l'Atalanta en barrage de la Ligue des champions.
Gregor Kobel plaide coupable après la défaite (4-1) et l'élimination du Borussia Dortmund contre l'Atalanta en barrage de la Ligue des champions.
IMAGO/Kirchner-Media

Keystone-SDA

26.02.2026, 09:00

Gregor Kobel n'a pas cherché d'excuses pour sa grave erreur. «C'est amer. Le football peut être très dur. J'ai pris la mauvaise décision à ce moment-là et j'en assume la responsabilité. Je suis désolé pour les gars», a-t-il encore déclaré.

Le temps additionnel était presque écoulé lorsque Kobel, loin de sa surface et sans aucune pression, a rendu le cuir aux Bergamasques en manquant sa passe. L'Atalanta a obtenu dans la foulée un penalty transformé par Lazar Samardzic pour le 4-1 décisif à la 98e.

«C'était ma faute. Je voulais dégager le ballon, mais il n'était pas bien placé pour être frappé proprement. Au final, j'aurais dû dégager le ballon, peu importe comment. C'est très dur pour l'équipe», a répété Gregor Kobel.

Ligue des champions. Kobel et Dortmund éliminés au terme d'un scénario fou

Ligue des championsKobel et Dortmund éliminés au terme d'un scénario fou

Pas de reproches

Il n'y a en revanche pas eu de reproches publics à l'encontre du portier de 28 ans. «Greg est un élément très important de l'équipe et il nous a déjà sauvés de nombreux matches. Il sait lui-même qu'il a pris la mauvaise décision et il s'est excusé», a déclaré l'entraîneur du BVB, Niko Kovac.

Le directeur sportif Sebastian Kehl n'a pas non plus voulu réprimander Kobel pour cette erreur pourtant lourde de conséquences: «Je pense qu'il sait qu'il doit prendre une meilleure décision dans cette situation.» Et le capitaine Emre Can a confirmé: «Il n'y a absolument aucun reproche à lui faire.»

Gregor Kobel lui-même ne voulait pas s'attarder sur son faux pas. Car samedi, le «Klassiker» de la Bundesliga contre le leader du classement, le Bayern Munich, figure déjà au programme. «Il faut maintenant se relever et continuer. Nous avons un match génial devant nous. Il fauda mettre toute notre énergie sur le terrain», a déclaré le gardien du BVB.

Ligue des champions. Remontada folle et élimination cruelle pour la Juventus

Ligue des championsRemontada folle et élimination cruelle pour la Juventus

«C'est amer» - Gregor Kobel se fait l’auteur d’une bourde fatale !