Ligue des champions «C'est honteux» - L’Olympique de Marseille lésé à Madrid ?

Nicolas Larchevêque

17.9.2025

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille Roberto De Zerbi a qualifié mardi de «honteux» le deuxième penalty obtenu par le Real Madrid lors de la victoire (2-1) du club espagnol contre son équipe en Ligue des champions.

Roberto De Zerbi a qualifié mardi de «honteux» le deuxième penalty obtenu par le Real Madrid.
Roberto De Zerbi a qualifié mardi de «honteux» le deuxième penalty obtenu par le Real Madrid.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

17.09.2025, 00:24

«C'est un penalty honteux. Le deuxième, celui sifflé contre Facundo Medina. Il n'y est pas. Je l'aurais dit aussi s'il avait été sifflé pour nous», a assuré De Zerbi.

Medina a été sanctionné à la 80e minute pour une main alors qu'il était en train de tacler dans sa surface. Le penalty a été transformé par Kylian Mbappé, qui en avait déjà réussi un en première période, et le Real s'est imposé 2-1.

Ligue des champions. Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Ligue des championsKylian Mbappé terrasse l'OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

«Pour moi, ça n'est pas un penalty, jamais. Ni au Bernabeu, ni au Vélodrome, ni à la Real Sociedad, nulle part. Et je n'ai aucune arrière pensée, je ne veux pas faire de polémique. Je dis juste qu'il n'y avait pas penalty. Point», a encore estimé De Zerbi.

De Zerbi : «Je ne mettrais pas rouge contre Carvajal»

Le coach marseillais est ensuite revenu sur l'expulsion du défenseur du Real Madrid Dani Carvajal, qui a reçu un carton rouge pour un léger coup de tête sur Geronimo Rulli le gardien marseillais.

«Dans ce genre de situation, de tête contre tête, moi je ne mettrais pas rouge. Ca n'est pas violent. Mais c'est la règle. Pour le Real, pour nous, pour tout le monde», a-t-il dit.

Real Madrid – Marseille 2-1

Real Madrid – Marseille 2-1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

