L’attaquant brésilien du FC Barcelone Raphinha, qui a provoqué l’égalisation (3-3) mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions face à l’Inter a jugé «inacceptable» d’avoir encaissé trois buts à domicile.

Barcelona – Inter 3-3 UEFA Champions League // Demi-finale aller // Saison 24/25 30.04.2025

Agence France-Presse Clara Francey

«En jouant à domicile, nous avons le sentiment que nous aurions pu obtenir un bien meilleur résultat. Une fois de plus, nous avons encaissé beaucoup de buts à domicile. C’est inacceptable d'en laisser autant ici, mais il faut aussi reconnaître que l'Inter a très bien joué», a réagi Raphinha au micro de Movistar +.

«Les corners sont un de leurs points forts, et on a essayé de les gérer au mieux. L'important est de repartir avec un résultat où tout peut encore arriver. Nous allons nous préparer beaucoup mieux pour la semaine prochaine, en allant là-bas pour essayer de nous qualifier», a-t-il ajouté.

«Nous devons rester calmes et jouer notre jeu. Nous voulions un résultat positif, nous voulons toujours repartir d'ici avec une victoire, mais ce n'est pas non plus le pire résultat», a résumé l’attaquant brésilien.