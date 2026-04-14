Manuel Neuer a démontré qu'il avait encore, à 40 ans, toute la palette qui fait de lui l'un des meilleurs gardiens de la planète. Il s'est montré décisif lors de la victoire du Bayern à Madrid il y a une semaine (2-1) en quarts aller de la Ligue des champions.

Manuel Neuer a démontré qu'il avait encore, à 40 ans, toute la palette qui fait de lui l'un des meilleurs gardiens de la planète. ats

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«A 40 ans, on est encore jeune», a souvent plaisanté son entraîneur Vincent Kompany, au moment où l'anniversaire de Manuel Neuer, le 27 mars, approchait. Le technicien belge, le sourire en coin, avait à l'esprit que lui aussi allait passer ce cap de la quarantaine, le 10 avril.

Au stade Santiago Bernabeu mardi dernier, malgré le poids des années et face à Kylian Mbappé et Vinicius Junior, deux des meilleurs joueurs au monde actuellement, le Mur, l'un des surnoms de Neuer, a sorti toute la panoplie des parades typiques qui ont construit sa légende.

Il s'est montré rapide au sol pour bloquer les tirs ras de terre de Mbappé, et est resté debout jusqu'au dernier moment dans ses duels, notamment face au Brésilien à l'heure de jeu, retardant la réduction du score madrilène alors que le Bayern menait 2-0.

A plusieurs reprises encore, il s'est aventuré en dehors de sa surface tout en détermination, l'une de ses marques de fabrique, le signe d'un match abouti chez lui.

Super-héros

Comme le Real Madrid, qui sait se sublimer en Ligue des champions même quand le reste de sa saison ne tourne pas rond, Manuel Neuer est capable de revêtir sa cape de super-héros pour sauver son équipe ou la maintenir en vie.

Pendant près de deux décennies, d'abord à Schalke 04 puis au Bayern, il a joué le rôle de dernier rempart face aux plus grands attaquants, de Wayne Rooney à Cristiano Ronaldo, en passant par Erling Haaland, quand l'enjeu commence à se faire pesant et où il faut montrer son sang-froid.

«Pour moi, c'est le meilleur de l'histoire. C'est le seul gardien de but qui est vraiment agréable à regarder jouer en tant que spectateur. D'habitude, on n'a ce sentiment que pour un joueur de champ. Mais chez Manu, ce qu'il réalise est tellement beau à voir», a estimé l'ancien international allemand Toni Kroos dans le podcast «Einfach mal Luppen», qu'il anime avec son frère Felix.

«Il a encore et toujours son propre style de gardien de but. C'est le seul à avoir cela, dans sa façon de se déplacer, de jouer vite, de relancer au pied, de relancer tout court», a ajouté le champion du monde 2014 avec Neuer et ancien coéquipier du gardien à Munich.

Prolongation

Sous contrat avec le Bayern jusqu'au 30 juin, le natif de Gelsenkirchen n'a pas encore pris de décision quant à un éventuelle prolongation. Retraité de la sélection allemande depuis l'Euro 2024, il a souvent expliqué qu'il prendrait en compte plusieurs facteurs pour faire son choix, notamment son état physique, lui qui a manqué une partie de la fin de saison 2024/25 après une déchirure musculaire au mollet droit.

Ralenti en février et mars par une déchirure au mollet gauche, Neuer veut se donner encore le temps de la réflexion et attendre au moins les matches importants d'avril et début mai. «J'aime jouer avec cette équipe et travailler avec ce staff. C'est important de voir quelle dynamique il y a dans l'équipe. Tout est possible», a-t-il glissé après le match à Madrid la semaine dernière.

Neuer a beau avoir soufflé ses 40 bougies il y a trois semaines, il lui reste encore des premières fois à atteindre. Mercredi, il aura une 10e occasion de terminer pour la première fois un match contre le Real Madrid sans encaisser de but. Ce qui serait synonyme d'une 22e présence en demies de la Ligue des champions pour le Bayern, juste derrière les 33 du Real, la référence.