Ligue des champions «C'est très amer» - L'heure des regrets pour le FC Bâle

ATS

28.8.2025 - 10:02

Le FC Bâle a vu ses rêves de Ligue des champions s'évaporer à Copenhague. La déception est grande, mais le lot de consolation constitué par l'Europa League offre quand même de belles opportunités à l'équipe.

Copenhague – Bâle 2-0

Copenhague – Bâle 2-0

UEFA Champions League | Playoff retour | Saison 25/26

27.08.2025

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:02

«C'est très amer», a lâché Dominik Schmid au micro de la SRF après la défaite 2-0 des Rhénans dans la capitale danoise. Il faisait référence au fait que les Bâlois ont fait jeu égal avec leurs adversaires durant le match. Mais ils n'ont pas su saisir leurs chances.

Le FCB a engagé au début de la deuxième mi-temps, et le ballon est arrivé au fond de ses filets 40 secondes plus tard. «Ce but est tombé bien trop facilement», a déploré Schmid. Le contre des Danois aurait dû être stoppé, avec une faute si nécessaire. «On devra gérer mieux ces situations à l'avenir», a-t-il ajouté.

Ligue des champions. Battu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Ligue des championsBattu à Copenhague, le FC Bâle devra se contenter de l'Europa League

Différence énorme

Pas de Ligue des champions et d'adversaires prestigieux donc pour le FCB. Il faudra se contenter de l'Europa League et d'affiches moins alléchantes. Financièrement, la différence est énorme. Au lieu des 18,62 millions d'euros de primes garanties en C1, celles en vigueur en Europa League se montent à 4,31 millions. Mais cet argent sera utile au club rhénan pour couvrir son déficit structurel et faire des investissements dans l'équipe.

La défaite à Copenhague a montré que le FCB manquait de profondeur de banc. Et aussi, surtout, de maturité pour régater au plus haut niveau européen.

Ludovic Magnin : «Je me demande ce que faisait la VAR…»

Ludovic Magnin : «Je me demande ce que faisait la VAR…»

Au micro de blue Sport, l’entraîneur du FC Bâle réagit à la défaite de son équipe à Copenhague (2-0), synonyme de non-qualification pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

27.08.2025

Loin du compte

Déjà après le match aller (1-1), Xherdan Shaqiri avait relevé le manque d'expérience de l'effectif rotblau. Mercredi soir, le capitaine a constaté que son équipe était loin du compte. «Si on avait été plus efficace devant et qu'on avait un peu mieux défendu derrière», a-t-il dit, avant de prendre conscience que cela faisait quand même un peu trop de conditionnel...

Jouer l'Europa League pourrait donc finalement ne pas être si mal. Dans l'élite, Bâle aurait été en danger de connaître le même triste sort que les Young Boys l'an dernier: les Bernois avaient perdu leurs huit matches.

Dans la compétition numéro deux, les Rhénans auront davantage de chances de gagner des matches et d'inscrire de précieux points pour la Suisse au classement UEFA.

Ligue des champions