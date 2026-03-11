  1. Clients Privés
Valverde encensé «C'est un joueur qui représente à la perfection ce qu'est le Real»

Clara Francey

12.3.2026

Auteur d'un superbe triplé mercredi contre Manchester City, le capitaine madrilène Federico Valverde «représente à la perfection ce qu'est le Real Madrid», a estimé son entraîneur Alvaro Arbeloa, célébrant un possible «tournant» dans la saison du géant espagnol.

Agence France-Presse

12.03.2026, 00:58

«C'est un joueur qui représente à la perfection ce qu'est le Real Madrid. C'est l'un des leaders de cette équipe et il le restera longtemps encore. Sa performance ce soir me rend extrêmement fier, car il le mérite, après tous les sacrifices qu'il a fait», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

Ligue des champions. Valverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Ligue des championsValverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

«C'est toujours le premier à répondre présent lorsque les choses vont mal. Il montre toujours l'exemple et je suis très heureux pour lui. (...) Il était partout ce soir, et il a marqué trois buts. C'est une soirée qui restera gravée», a-t-il ajouté.

L'entraîneur madrilène a également célébré la prestation collective de son équipe: «Notre meilleur match? C'est en tout cas le match où nous avons le mieux suivi notre plan. Ce soir nous avons été une équipe en majuscules. C'est ce dont nous avons besoin à tous les matchs. Cet effectif est plein de grands joueurs, mais il faut aussi être une grande équipe pour gagner contre Manchester City, ou contre Elche», a-t-il assuré.

L'ex-latéral droit veut croire que cette performance peut être «un tournant» dans la saison du Real, deuxième de Liga avec quatre points de retard sur le FC Barcelone.

«Le Real Madrid est capable de tout. J'avais dit que nous n'étions inférieurs à personne, qu'on les regarderait dans les yeux et nous l'avons fait. Ce match démontre ce que nous sommes capables de faire», a-t-il affirmé. Son homologue Pep Guardiola a lui considéré que son équipe ne méritait peut-être pas une défaite si large:

«Notre match n'était pas aussi mauvais que le score le laisse penser. Combien de fois sommes-nous arrivés dans la surface? C'était juste une question de faire la bonne passe et la pousser au fond, il nous a manqué ce petit détail», a-t-il regretté.

Real Madrid – Manchester City 3-0

Real Madrid – Manchester City 3-0

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

