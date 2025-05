«Champion mon frère !» : Macron en feu après le sacre du PSG

Le président Emmanuel Macron a salué samedi d'un «Champion mon frère !» la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions et recevra l'équipe dimanche à l'Elysée.

PSG – Inter 5-0 UEFA Champions League // Finale // Saison 24/25 31.05.2025

Agence France-Presse Clara Francey

«‹Champion mon frère!›. Jour de gloire pour le PSG ! Bravo, nous sommes tous fiers. Paris, capitale de l’Europe ce soir», a-t-il écrit sur X dès le coup de sifflet final.

«Ce succès marque une étape historique pour le football français sur la scène européenne et couronne l'engagement de tout un club et de ses supporters», a ajouté l'Elysée, en annonçant que l'équipe et d'anciens joueurs du club seront reçus dimanche par le chef de l'Etat.

Le PSG a remporté la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en écrasant l'Inter Milan en finale (5-0), samedi à Munich.

Les autres réactions politiques de droite, comme de gauche, ne se sont pas faites attendre. «PSG, fierté de tout notre pays, joie collective, inoubliable», a tweeté le Premier ministre François Bayrou. «Que la fête soit belle et que chacun veille à la sécurité de tous. Pensée pour les forces de l’ordre», a-t-il ajouté.

«Quel match !!! Quelle victoire !!! Du jeu, de l’émotion, de la jeunesse et du collectif surtout», s'est enthousiasmée la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

«Paris est sur le toit de l’Europe après cette victoire magnifique», a réagi Rachida Dati, ministre de la Culture.

A droite, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, s'est réjoui de la victoire du club parisien : «32 ans après l'exploit de l'OM, une équipe française remporte la Ligue des Champions».

«Rien à dire, du très grand foot, du très grand PSG, respect pour les parisiens !», a commenté le patron des députés LR Laurent Wauquiez.

Même enthousiasme à gauche. «Ce soir, aucun doute, Paris est magique» a écrit le Premier secrétaire du PS Olivier Faure. «Je partage la joie des supporters et du foot français», a abondé le patron du PCF Fabien Roussel.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué pour sa part une victoire «historique» : «Quel match fantastique, quel état d'esprit sur le terrain et quel bonheur pour Paris!»

Le PSG devient la deuxième équipe française à soulever la plus prestigieuse coupe d'Europe, 32 ans après le sacre de l'OM en 1993.