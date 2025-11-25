  1. Clients Privés
Ligue des champions Chelsea inflige une correction au Barça ! Man City chute de haut

Nicolas Larchevêque

25.11.2025

Chelsea a frappé un grand coup mardi en Ligue des champions en écrasant Barcelone, réduit à dix juste avant la mi-temps, à Londres lors du choc de la 5e journée (3-0). Manchester City a lui mordu la poussière sur sa pelouse face au Bayer Leverkusen (0-2).

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Keystone-ATS

25.11.2025, 22:52

25.11.2025, 23:27

Chelsea a nettement remporté le choc de la 5e journée de Ligue des champions mardi contre Barcelone. Les Londoniens se sont imposés 3-0 face à des Catalans réduits à dix dès la 44e.

Le capitaine Araujo a écopé d'un deuxième avertissement synoyme de retour prématuré aux vestiaires. A ce moment, les visiteurs étaient déjà menés suite à un autogoal de Koundé (27e). Chelsea avait déjà une emprise certaine sur la partie. Le superbe but du joyau Estevao (55e) et la réussite de Delap (75e) ont assuré les trois points pour des Blues conquérants face à un timide Barça.

Le Newcastle de Fabian Schär (remplacé à la 60e) s'est tiré une balle dans le pied à Marseille. Menant après un but de Barnes (6e), les Magpies ont payé cher une sortie ratée de leur gardien Pope, qui a permis à Aubameyang d'égaliser dès la reprise (46e). Le vétéran gabonais a donné la victoire à l'OM dans la foulée (50e).

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Gregor Kobel et le Borussia Dortmund ont empoché les trois points attendus à domicile en battant Villarreal 4-0. Mais les Allemands ont dû patienter avant d'ouvrir le score par Guirassy (45e). Ce dernier a ensuite inscrit le 2-0 (54e) avant les réussites d'Adeyemi (58e) et Svensson (95e).

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Surprise à Manchester

Une surprise s'est produite en Angleterre: Manchester City s'est incliné 2-0 sur sa pelouse contre un étonnant Bayer Leverkusen. Les visiteurs ont marqué par Grimaldo (23e) et Schick (54e). Pep Guardiola, qui avait laissé de nombreux titulaires - dont Haaland, Foden et Doku - sur le banc, a cette fois manqué son pari.

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Sans Marc Giger resté sur le banc, l'Union Saint-Gilloise a réussi un coup en allant gagner 1-0 à Istanbul contre Galatasaray. Les Belges progressent ainsi à 6 points alors que les Turcs restent à 9.

Ligue des champions. Un bijou relance Benfica, l’Union crée la surprise chez Galatasaray

Ligue des championsUn bijou relance Benfica, l’Union crée la surprise chez Galatasaray

Le duel des cancres entre Ajax Amsterdam et Benfica Lisbonne, deux anciens vainqueurs de la compétition, a tourné en faveur des visiteurs. Les hommes de Jose Mourinho ont gagné 2-0 pour débloquer enfin leur compteur. L'Ajax reste scotché à 0 point.

La soirée a souri aux clubs italiens. La Juventus s'est imposée in extremis 3-2 dans le froid de Bodo/Glimt grâce à David (91e).

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Pour sa part, Naples a fini par briser la résistance du FK Qarabag (2-0).

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Ligue des champions