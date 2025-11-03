Un choc particulièrement alléchant figure au menu mardi soir en Ligue des champions. Le Paris St-Germain, tenant du trophée, et le Bayern Munich s'affrontent au Parc des Princes dès 21h.

Réaction obligatoire pour l’ASM de Philipp Köhn face à Bodö/Glimt. IMAGO/Isosport

Keystone-SDA ATS

Bien qu'il soit encore tôt dans la saison, les deux clubs, 1er et 2e de cette phase de ligue avec 9 points et une différence de buts de +10, en sauront plus sur leur potentiel au terme de cette partie. Le PSG pourrait remporter sept matches consécutifs en Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Mais le Bayern est la «bête noire» du PSG en C1: lors des quatre dernières confrontations directes en Ligue des champions, les Parisiens n'ont même pas réussi à marquer un but. Leur tout dernier duel, en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, a toutefois été remporté par le PSG.

Ce week-end, Paris a fait le plein de confiance en battant Nice 1-0 grâce à un but tombé dès la 4e minute de jeu. Le Bayern Munich, bien qu'il ait laissé de nombreuses stars au repos, s'est imposé beaucoup plus facilement contre le Bayer Leverkusen (3-0) pour cueillir sa 15e victoire de la saison en 15 matches disputés (toutes compétitions confondues).

Francfort à Naples

Le Napoli et l'Eintracht Francfort – avec le défenseur central suisse Aurèle Amenda dans son effectif – ouvriront les feux lors de cette 4e journée, dès 18h45. Les deux équipes doivent gagner: avec 3 points à leur actif, elles sont pour l'heure tout juste en position d'atteindre les barrages.

Les statistiques parlent en faveur du Napoli, qui n'a jamais connu la défaite face à un club allemand en Ligue des champions. En outre, Francfort a perdu ses trois derniers duels contre des équipes italiennes sans marquer le moindre but. Et l'Eintracht reste sur deux gifles reçues en C1 à Madrid face à l'Atletico puis à domicile face à Liverpool (5-1 à chaque fois).

Monaco sous pression

La pression est plus grande encore pour l'AS Monaco de Philipp Köhn et du convalescent Denis Zakaria. L'équipe du Rocher, qui vise la phase à élimination directe, a entamé timidement la phase de ligue avec une défaite à Bruges (4-1) et deux matches nuls à domicile (certes contre Manchester City et Tottenham). L'ASM doit réagir mardi en Norvège, face à Bodö/Glimt.

Un espoir suisse pourrait par ailleurs être titularisé pour la première fois en Ligue des champions mardi. Il s'agit de l'attaquant international M21 Marc Giger, auteur d'un doublé sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise ce week-end en championnat. Giger, qui pourrait être aligné d'entrée à Madrid face à l'Atletico, était remplaçant lors des trois premiers matches à Eindhoven (victoire 3-1) et à domicile contre Newcastle et l'Inter (défaites 4-0).