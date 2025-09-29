  1. Clients Privés
Ligue des champions Choc à Barcelone, le Real Madrid au bout du monde

ATS

29.9.2025 - 16:34

La rencontre entre Barcelone et le PSG mercredi constitue l'affiche de la 2e journée de Ligue des champions. Le Real Madrid va lui traverser l'Europe pour affronter le club kazakh du Kairat Almaty mardi.

Le retour de Lamine Yamal tombe à point nommé pour le FC Barcelone.
Le retour de Lamine Yamal tombe à point nommé pour le FC Barcelone.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.09.2025, 16:34

La revanche du Ballon d'or n'aura pas lieu. Ousmane Dembélé est parti au Qatar soigner sa cuisse droite et n'affrontera pas son dauphin Lamine Yamal, qui vient de rejouer après quatre rencontres manquées.

Le tenant du titre se présente très diminué face au Barça. Outre Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Joao Neves sont sur le flanc, et peut-être aussi Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia.

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or. «Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort, mais...»

Ousmane Dembélé, Ballon d’Or«Je ne comptais pas pleurer, je voulais rester fort, mais...»

Les Catalans ont aussi quelques soucis d'infirmerie, ils sont privés de leurs deux premiers gardiens, de Rafinha et de Gavi, mais viennent de retrouver Yamal, décisif dès son entrée contre la Real Sociedad (2-1) dimanche. «Sa simple présence sur le terrain est une menace», a constaté l'entraîneur des Basques Sergio Francisco Ramos.

Son retour intervient au meilleur moment pour ce septième affrontement entre les deux équipes depuis 13 ans en C1. Après des années à souffrir, le PSG est en train de prendre le dessus sur le Barça, qu'il a éliminé en 8e de finale en 2021 (4-1/1-1) et en quarts en 2024 (2-3/4-1).

LaLiga. Victoire clé : Barcelone double le Real et prend la tête

LaLigaVictoire clé : Barcelone double le Real et prend la tête

Mourinho retrouve Chelsea

Kairat Almaty-Real Madrid est en revanche une toute nouvelle affiche. Le club espagnol effectue un long voyage de 8000 km pour se rendre au Kazakhstan.

Les partenaires de Kylian Mbappé sont archi-favoris face au débutant, qui n'a pas résisté au Sporting Portugal (4-1) au premier match, mais ils restent méfiants: ils viennent de se faire secouer par l'Atlético Madrid (5-2).

LaLiga. Premier revers de la saison pour le Real Madrid

LaLigaPremier revers de la saison pour le Real Madrid

Chelsea reste aussi sur une défaite, à domicile contre Brighton (3-1), mais c'est la troisième en quatre matches. Les Blues n'ont battu que Lincoln (2-1), club de 3e division, en Coupe de la Ligue.

Le champion du monde des clubs, qui a notamment raté son entrée dans la compétition en perdant au Bayern Munich (3-1), reçoit Benfica, qu'il a battu en juin en 8e de finale du Mondial des clubs (4-1 a.p.). José Mourinho a été appelé au chevet des aigles de Lisbonne et retrouve un de ses anciens clubs qui a bâti sa légende de Special One.

Le changement a été opéré après la défaite surprise du Benfica à domicile contre le Qarabag Agdam (3-2). Le bizuth azéri va tenter la passe deux contre le FC Copenhague.

L'Ajax à la peine

Parmi les prétendants au titre Arsenal en pleine forme reçoit l'Olympiakos, Liverpool, battu pour la première fois cette saison en Premier League (par Crystal Palace, 2-1), se rend au Galatasaray Istanbul, l'Inter Milan reçoit le Slavia Prague et le Bayern Munich se rend à Chypre affronter un autre débutant, Paphos.

Ancien grand d'Europe en déclin, l'Ajax Amsterdam va défier l'Olympique de Marseille, après avoir raté son entrée en C1 contre l'Inter (défaite 2-0).

Ligue des champions. Sommer et l'Inter rassurent, Van Dijk sauve Liverpool, le PSG déroule

Ligue des championsSommer et l'Inter rassurent, Van Dijk sauve Liverpool, le PSG déroule

Avec les mêmes couleurs, l'AS Monaco aussi est en plein doute, balayée à Lorient (3-1) en championnat dix jours après une correction à Bruges (4-1) en C1. La défense encaisse trop de buts, «nous ne sommes pas assez solides actuellement», admet l'entraîneur Adi Hütter.

Mais son adversaire Manchester City a retrouvé sa verve offensive contre Burnley (5-1). Enfin le leader Eintracht Francfort va à Bilbao contre l'Athletic.

