Ligue des champions Choc français pour le PSG et revanche pour le Real Madrid

Nicolas Larchevêque

30.1.2026

Un choc entre clubs de Ligue 1 figure au menu des 16es de finale de la Ligue des champions. Le PSG, tenant du titre, affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

Kylian Mbappé et le Real Madrid retrouveront Benfica en barrages.
Kylian Mbappé et le Real Madrid retrouveront Benfica en barrages.
KEYSTONE
,

Keystone-ATS, Agence France-Presse

30.01.2026, 12:33

30.01.2026, 14:07

Paris, 11e de la phase de ligue, aura l'avantage de recevoir le club de la Principauté (21e) au match retour au Parc des Princes (24-25 février). Le match aller aura lieu au stade Louis-II à Monaco (17-18 février).

Le champion d'Europe, qui a manqué le Top 8 et la qualification directe pour les 8e de finale après un nul décevant contre Newcastle mercredi au Parc des Princes (1-1), avait déjà dû en passer par les barrages la saison dernière sur la route de son premier sacre continental.

Ligue des champions. Le PSG tombe de son piédestal : «C'est triste mais...»

Ligue des championsLe PSG tombe de son piédestal : «C'est triste mais...»

Le club de la capitale partira favori face à une équipe en grande difficulté en Ligue 1 (10e, cinq matches sans succès d'affilée dont quatre défaites). Mais les joueurs de la Principauté se sont offert un petit bol d'air en Ligue des champions, où ils avaient déjà atteint les barrages d'accession aux 8es l'an passé avant d'être sortis par le Benfica Lisbonne.

En cas de qualification, les choses se corseront singulièrement pour les Parisiens qui croiseront en 8e de finale la route du FC Barcelone de Lamine Yamal ou de Chelsea, leur bourreau en finale du Mondial des clubs l'été dernier.

Retrouvailles pour le Real Madrid

Le duel entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et le Benfica de José Mourinho sera l'autre attraction des barrages. La magie du technicien portugais fonctionne toujours puisque les Lisboètes ont crée une énorme sensation en arrachant leur billet sur un but inscrit dans les arrêts de jeu par leur gardien Anatolii Troubine face aux Madrilènes mercredi (4-2). Un exploit qui a par ricochet éjecté l'OM de la scène européenne et mis de nouveau en lumière les limites actuelles du Real.

Débâcle du Real Madrid en C1. Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»

Débâcle du Real Madrid en C1Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»

L'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji, finaliste de la dernière édition, n'a pas de quoi frémir avant de défier Bodo/Glimt, les Norvégiens restant toutefois sur deux victoires de prestige face à Manchester City (3-1) et l'Atletico à Madrid (2-1). Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel en découdra par ailleurs avec l'Atalanta.

Les autres affiches de ces barrages sont: Newcastle United - Qarabag Agdam, Juventus Turin - Galatasaray Istanbul, Atlético de Madrid - Bruges et Bayer Leverkusen - Olympiacos Le Pirée. Les matches aller auront lieu le mardi 17 ou le mercredi 18 février, les matches retour une semaine plus tard.

Ligue des champions : les affiches des barrages

  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Olympiacos - Bayer Leverkusen
  • Galatasaray - Juventus
  • Club Bruges - Atlético de Madrid
  • Monaco - Paris St-Germain
  • Qarabag - Newcastle United
  • Benfica - Real Madrid
  • Bodo/Glimt - Inter Milan
Montre plus
Ligue des champions. Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

Ligue des championsLe Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

Europa League : les affiches des barrages

  • Nottingham Forest (Dan Ndoye) - Fenerbahce Istanbul
  • Stuttgart (Luca Jaquez) - Celtic Glasgow
  • Ferencvaros Budapest (Stefan Gartenmann) - Ludogorets Razgrad (Kwadwo Duah)
  • Bologne (Remo Freuler) - Brann Bergen
  • Genk - Dinamo Zagreb
  • Viktoria Plzen - Panathinaikos Athènes
  • Celta Vigo - PAOK Salonique
  • Lille - Etoile Rouge Belgrade.
  • Matches aller le 19 février, matches retour le 26 février.
Montre plus
Des conséquences notables ?. Le Lausanne-Sport, dernier mince espoir suisse en Coupe d’Europe

Des conséquences notables ?Le Lausanne-Sport, dernier mince espoir suisse en Coupe d’Europe

