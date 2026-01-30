Un choc entre clubs de Ligue 1 figure au menu des 16es de finale de la Ligue des champions. Le PSG, tenant du titre, affrontera l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria en barrages, selon le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'UEFA à Nyon.

Kylian Mbappé et le Real Madrid retrouveront Benfica en barrages. KEYSTONE

Keystone-ATS, Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Paris, 11e de la phase de ligue, aura l'avantage de recevoir le club de la Principauté (21e) au match retour au Parc des Princes (24-25 février). Le match aller aura lieu au stade Louis-II à Monaco (17-18 février).

Le champion d'Europe, qui a manqué le Top 8 et la qualification directe pour les 8e de finale après un nul décevant contre Newcastle mercredi au Parc des Princes (1-1), avait déjà dû en passer par les barrages la saison dernière sur la route de son premier sacre continental.

Le club de la capitale partira favori face à une équipe en grande difficulté en Ligue 1 (10e, cinq matches sans succès d'affilée dont quatre défaites). Mais les joueurs de la Principauté se sont offert un petit bol d'air en Ligue des champions, où ils avaient déjà atteint les barrages d'accession aux 8es l'an passé avant d'être sortis par le Benfica Lisbonne.

En cas de qualification, les choses se corseront singulièrement pour les Parisiens qui croiseront en 8e de finale la route du FC Barcelone de Lamine Yamal ou de Chelsea, leur bourreau en finale du Mondial des clubs l'été dernier.

Retrouvailles pour le Real Madrid

Le duel entre le Real Madrid de Kylian Mbappé et le Benfica de José Mourinho sera l'autre attraction des barrages. La magie du technicien portugais fonctionne toujours puisque les Lisboètes ont crée une énorme sensation en arrachant leur billet sur un but inscrit dans les arrêts de jeu par leur gardien Anatolii Troubine face aux Madrilènes mercredi (4-2). Un exploit qui a par ricochet éjecté l'OM de la scène européenne et mis de nouveau en lumière les limites actuelles du Real.

L'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji, finaliste de la dernière édition, n'a pas de quoi frémir avant de défier Bodo/Glimt, les Norvégiens restant toutefois sur deux victoires de prestige face à Manchester City (3-1) et l'Atletico à Madrid (2-1). Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel en découdra par ailleurs avec l'Atalanta.

Les autres affiches de ces barrages sont: Newcastle United - Qarabag Agdam, Juventus Turin - Galatasaray Istanbul, Atlético de Madrid - Bruges et Bayer Leverkusen - Olympiacos Le Pirée. Les matches aller auront lieu le mardi 17 ou le mercredi 18 février, les matches retour une semaine plus tard.

Ligue des champions : les affiches des barrages Borussia Dortmund - Atalanta

Olympiacos - Bayer Leverkusen

Galatasaray - Juventus

Club Bruges - Atlético de Madrid

Monaco - Paris St-Germain

Qarabag - Newcastle United

Benfica - Real Madrid

Bodo/Glimt - Inter Milan Montre plus

Europa League : les affiches des barrages Nottingham Forest (Dan Ndoye) - Fenerbahce Istanbul

Stuttgart (Luca Jaquez) - Celtic Glasgow

Ferencvaros Budapest (Stefan Gartenmann) - Ludogorets Razgrad (Kwadwo Duah)

Bologne (Remo Freuler) - Brann Bergen

Genk - Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen - Panathinaikos Athènes

Celta Vigo - PAOK Salonique

Lille - Etoile Rouge Belgrade.

Matches aller le 19 février, matches retour le 26 février. Montre plus

