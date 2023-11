Les supporters du Borussia Dortmund ont protesté mardi contre la réforme de la Ligue des champions, qui passera à 36 équipes avec un unique classement dès la saison prochaine.

Le match entre Dortmund et Newcastle, comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, a été brièvement interrompu en début de seconde mi-temps. La raison ? Les supporters du BVB ont lancé sur la pelouse de nombreux projectiles, à savoir des balles de tennis, de faux lingots d’or et de l’argent fictif.

En plus de cela, ils ont déplié une banderole au message on ne peut plus clair : «Vous ne vous souciez pas du sport. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent». Un autre étendard représentant Andrea Agnelli, ancien patron de la Juventus, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a aussi été déployé.

Avec cette action, les fans allemands ont manifesté leur mécontentement envers l’UEFA et sa réforme de la Ligue des champions, qui entrera en vigueur dès la saison prochaine. Cette courte interruption n’a toutefois pas empêché Dortmund de signer la bonne affaire de la soirée en s’imposant finalement 2-0.