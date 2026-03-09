Gagne deux billets pour la finale de la Champions League à Budapest Assiste au match européen le plus attendu de la saison. blue Sport et fussballreisen.com t’emmènent à Budapest pour vivre la finale de l’UEFA Champions League le 30 mai 2026. 04.03.2026

Rédaction blue Sport René Weder

Le prix

blue Sport et fussballreisen.com mettent en jeu deux billets Premium (places en catégorie 1) pour la finale de l’UEFA Champions League le samedi 30 mai 2026 à Budapest. Le prix comprend: les vols aller-retour pour deux personnes de Zurich à Budapest, ainsi que deux nuits dans une chambre double (petit-déjeuner inclus) au K+K Hotel Opera Budapest. Le départ est prévu le vendredi 29 mai 2026 et le retour le dimanche 31 mai 2026.

Participez ici !

En résumé Le prix: 2 billets (1e catégorie) pour la finale de l’UEFA Champions League le 30 mai 2026, à Budapest,

2 nuits d’hôtel en chambre double (petit-déjeuner compris) à l’hôtel 4* K+K Hotel Opera Budapest.

Vols pour deux personnes (aller-retour) pour Budapest au départ de Zurich.

Les vols et les nuits d’hôtel sont sponsorisés par fussballreisen.com. Les billets pour le match sont pris en charge par blue Sport.

Conditions générales de participation

La date limite de participation au concours est fixée au dimanche 26 avril 2026 à 23h59. Les gagnants seront informés personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées de 18 ans révolus. Une seule participation au concours est autorisée par personne. Sont exclus de la participation les collaborateurs et leurs proches du groupe Swisscom, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue concessionnaires* et agents* ainsi que tous les partenaires* chargés du concours.

blue Entertainment AG se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans en donner les raisons. Les gagnants seront informés personnellement par écrit ou par téléphone et acceptent que leur nom soit mentionné en relation avec le concours dans des publications, sur le site Internet et les réseaux sociaux de blue Sport (blue Entertainment AG) ainsi que sur le site blue News.

En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et de marketing par blue Entertainment AG et fussballreisen.com. blue Sport et fussballreisen.com s'engagent à traiter avec soin les données obtenues dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en matière de protection des données.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Tout recours juridique est exclu. Le paiement en espèces ou l'échange des prix du concours n'est pas possible. Les vols et les nuits d’hôtel sont offerts par fussballreisen.com, les billets pour le match sont pris en charge par blue Sport.