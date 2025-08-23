Le FC Copenhague n'a guère brillé samedi en championnat du Danemark, quatre jours avant d'accueillir Bâle en barrage retour de la Ligue des champions. Les hommes de Jacob Neestrup ont été contraints au nul (1-1) à domicile par Odense.

Le coach du FC Copenhague, Jacob Neestrup KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Neestrup avait il est vrai ménagé plusieurs titulaires comme Mohamed Elyounoussi, Marcos Lopez ou Andreas Cornelius, lesquels sont finalement entrés en jeu en deuxième période. Mené au score depuis la 4e minute, Copenhague a égalisé à la 88e sur une réussite de son défenseur Gabriel Pereira, déjà buteur mercredi au Parc St-Jacques.

Le FC Copenhague abordera avec les faveurs de la cote le barrage retour face à Bâle mercredi prochain dans son stade du Parken, après avoir fait match nul 1-1 à l'aller. Le vainqueur de cette double confrontation disputera la phase de ligue, alors que le perdant sera reversé en Europa League.