Ligue des champions Copenhague ménage ses troupes avant le retour face à Bâle

ATS

23.8.2025 - 22:01

Le FC Copenhague n'a guère brillé samedi en championnat du Danemark, quatre jours avant d'accueillir Bâle en barrage retour de la Ligue des champions. Les hommes de Jacob Neestrup ont été contraints au nul (1-1) à domicile par Odense.

Le coach du FC Copenhague, Jacob Neestrup
Le coach du FC Copenhague, Jacob Neestrup
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.08.2025, 22:01

Neestrup avait il est vrai ménagé plusieurs titulaires comme Mohamed Elyounoussi, Marcos Lopez ou Andreas Cornelius, lesquels sont finalement entrés en jeu en deuxième période. Mené au score depuis la 4e minute, Copenhague a égalisé à la 88e sur une réussite de son défenseur Gabriel Pereira, déjà buteur mercredi au Parc St-Jacques.

Ligue des champions. Balle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

Ligue des championsBalle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

Le FC Copenhague abordera avec les faveurs de la cote le barrage retour face à Bâle mercredi prochain dans son stade du Parken, après avoir fait match nul 1-1 à l'aller. Le vainqueur de cette double confrontation disputera la phase de ligue, alors que le perdant sera reversé en Europa League.

Ligue des champions. L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Ligue des championsL'heure de vérité pour Ludovic Magnin

