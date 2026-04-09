Désiré Doué a de nouveau choisi un grand rendez-vous pour marquer les esprits. Le jeune attaquant du PSG a été dans tous les bons coups mercredi lors du succès contre Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0).

PSG – Liverpool 2-0 UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26 08.04.2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Son tir au but victorieux l'année dernière (11 mars 2025) à Anfield au bout d'une double confrontation de très haut niveau face aux Reds avait lancé le PSG vers son sacre européen. Et du haut de ses 19 ans, l'ancien Rennais avait éclos aux yeux du monde du foot par son sang froid dans l'exercice et par sa célébration, mimant un coup de froid dans l'antre de Liverpool.

Il avait ensuite brillé en finale, s'offrant un doublé lors du sacre des Parisiens face à l'Inter (5-0). Mercredi soir, il a encore choisi un match de prestige pour se montrer alors qu'il était aligné en raison du forfait de Bradley Barcola, en grande forme avant son entorse à la cheville.

Juste après avoir manqué de spontanéité sur un enchaînement (10e), Désiré Doué, récompensé du trophée de Golden Boy pour sa dernière saison, a montré tout ce qu'il savait faire sur l'action suivante. A la suite d'un bon travail dans l'axe d'Ousmane Dembélé, le no 14 s'est défait de plusieurs Reds en pivotant. Il s'est rapidement mis en position de frappe pour lober Giorgi Mamardashvili, aidé par une déviation du talon de Ryan Gravenberch (1-0, 11e).

Cinq buts en Ligue des champions

Avec son 5e but cette saison en Ligue des champions, dix au total, il est devenu le 6e plus jeune joueur à atteindre les 10 buts dans la compétition, selon le statisticien Opta.

Dans les bons coups, surtout en première période, il a été tout proche de marquer un nouveau doublé dans un match européen, comme il l'a fait en février à Monaco, mais il a buté sur Mamardashvili (37e). Il est aussi présent sur la dernière passe d'une superbe action parisienne partie de Safonov mais mal conclue par Ousmane Dembélé (41e).

Attendu comme leader de l'attaque parisienne, le Ballon d'Or a été moins tranchant que son cadet, qui est même venu le consoler après une grosse occasion manquée (53e). Le jeune tricolore a aussi provoqué coup sur coup deux grosses fautes et deux cartons jaunes pour les Reds, d'abord Joe Gomez (28e) puis Alexis Mac Allister (31e).

Déterminant avec les Bleus cet été ?

En seconde période, Doué s'est moins montré et s'est plus compliqué la vie en faisant parfois trop de dribbles, laissant la lumière à son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, auteur d'un nouveau beau but (2-0, 65e).

Auteur d'un doublé avec les Bleus lors de la trêve internationale contre la Colombie (3-1), ses premiers buts en sélection, Désiré Doué poursuit donc sa bonne séquence depuis quelques semaines après une période plus décevante. Interrogé sur ce sujet, Luis Enrique a affirmé qu'il y a «différents moments pendant une saison, des hauts et des bas et Désiré Doué a montré toute sa mentalité» pendant cette période de moins bien, a-t-il dit en conférence de presse.

Assez irrégulier jusque-là cette saison, il a donc réussi à se hisser au niveau que les matches couperets européens exigent, à l'image de l'équipe entière qui a été impressionnante dans la maîtrise mercredi soir, comme contre Chelsea. Très discipliné dans sa vie privée, obsédé par le football et sa condition physique, selon son entourage, et capable de jouer à de nombreux postes (milieu relayeur, ailier ou faux no 9), il a tout pour être l'un des acteurs majeurs de la suite de la saison parisienne, avec en vue la Coupe du monde cet été.