De belles affiches figurent au programme de la 6e journée de Ligue des champions mercredi soir. Il s'agit notamment de Borussia Dortmund – Barcelone, Arsenal – Monaco et Juventus – Manchester City.

Breel Embolo et Monaco se déplacent sur la pelouse d’Arsenal mercredi soir. KEYSTONE

ATS

Finaliste malheureux de la dernière édition, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel reçoit un FC Barcelone qui a un peu perdu de sa superbe ces dernières semaines dans son championnat. Les deux équipes comptent 12 points (4 succès, 1 défaite) et peuvent envisager de terminer dans le top 8 au terme de la phase de Ligue. Une victoire les rapprocherait de cet objectif.

Arsenal et Monaco ont tous deux récolté 10 points après 5 matches. Le club de la Principauté, qui compte dans ses rangs les Suisses Philipp Köhn (gardien remplaçant), Denis Zakaria et Breel Embolo, aura cependant fort à faire à Londres contre les Gunners. Ceux-ci voudront empocher la totalité de l'enjeu pour renforcer leurs chances de figurer parmi les huit premiers et d'ainsi éviter les play-off pour une place en 8es de finale.

La pression sera de mise à Turin entre la Juventus et Manchester City, qui totalisent tous deux 8 points. Une défaite de l'une des deux équipes la laisserait en délicate posture. Les Citizens ne se déplacent pas en Italie l'esprit serein en raison d'une récente inhabituelle série de contre-performances.

On suivra aussi avec attention l'opposition entre Benfica Lisbonne (9 points) et Bologne (1). Avec Zeki Amdouni côté portugais, Dan Ndoye et Remo Freuler côté italien (Michel Aebischer est actuellement blessé), plusieurs internationaux suisses sont susceptibles de fouler la pelouse du stade de la Luz.

ATS