Onze supporters allemands ont été arrêtés à Naples suite à de violents affrontements à la veille du match de Ligue des champions entre le Napoli et l'Union Berlin.

Environ 300 supporters allemands ont semé le chaos en ville de Naples. KEYSTONE

La police a évoqué de «graves troubles» dans plusieurs rues du centre historique de la ville italienne.

Environ 300 supporters allemands ont saccagé des voitures et du mobilier urbain avant d'«attaquer les forces de police avec des pavés, des matraques, des barres de métal et de bois et des engins pyrotechniques», dévastant notamment un commerce situé sur la Piazza Dante, a précisé la police.