Ligue des champions Le destin de Xabi Alonso suspendu à l'état de Mbappé

ATS

9.12.2025 - 14:52

Humiliés (2-0) dimanche par le Celta Vigo, le Real Madrid et surtout son entraîneur Xabi Alonso s'avancent la peur au ventre pour un choc de la «dernière chance» face à Manchester City. Sans savoir s'ils pourront compter sur la magie de Kylian Mbappé, incertain.

Xabi Alonso devra peut-être se passer de Kylian Mbappé pour affronter City.
Avec un quadruplé face à l'Olympiakos (4-3), puis un doublé à Bilbao (3-0), Mbappé pensait avoir éloigné l'orage qui guettait dans le ciel de Madrid. Mais ce dernier a fini par s'abattre quand même, dimanche soir, sur la pelouse d'un Santiago Bernabéu circonspect devant la performance indigne de ses joueurs, qui ont terminé la rencontre face à Vigo à neuf, sous la bronca du public.

Dès le coup de sifflet final, la presse espagnole a déclaré l'état d'urgence, assurant que le crédit de l'entraîneur Xabi Alonso, lâché par ses joueurs, était épuisé, et que l'ex-milieu de terrain et stratège du Real, de Liverpool et du Bayern jouerait bien sa survie face à City.

Le match de la «dernière chance»

Lundi, les différentes informations circulant dans la capitale ont infirmé les déclarations apaisantes du technicien basque: non, il ne jouera pas seulement pour «trois points», mais bien pour éviter de prendre la porte, et voir son projet se terminer prématurément.

«Ce Real est chaotique. Il est en crise. Et mercredi, Guardiola arrive. Accrochez-vous, ça va secouer», a ironisé le quotidien Marca, assurant que les dirigeants madrilènes, qui se sont réunis en urgence lundi matin, considéraient bien ce match comme celui de la «dernière chance» pour Xabi Alonso.

Cette mission déjà périlleuse contre le Manchester City du technicien catalan Pep Guardiola se compliquerait encore davantage sans Kylian Mbappé, absent de l'entraînement mardi en raison d'une douleur à la jambe gauche, selon la presse espagnole, et incertain pour la rencontre.

Déjà auteur d'un triplé face aux Mancuniens la saison dernière lors de sa première grande soirée européenne sous le maillot blanc (3-1), l'attaquant français semble en effet le seul capable de sauver la tête de son entraîneur, piégé dans une équation impossible à résoudre, comme son prédécesseur Carlo Ancelotti.

Mbappé dépendance

«On a l'impression que l'équipe est un groupe plat, rassemblé autour de Mbappé, dont les buts ne font que masquer la crise. S'il prend un jour de congé, il n'y a pas d'alternative», a résumé le journal AS. Le capitaine des Bleus a en effet inscrit 25 des 44 buts du géant madrilène, soit six de plus que le reste de l'effectif en cumulé.

Et l'armada de stars assemblée par Florentino Pérez est tout simplement incapable de gagner lorsque Mbappé ne marque pas, notamment en raison de l'inefficacité chronique de Vinicius Junior et de Rodrygo. Les deux Brésiliens n'ont plus trouvé le chemin des filets depuis respectivement 11 et 33 rencontres de suite.

Avec une défense décimée par les blessures (Carvajal, Militao, Huijsen, Alexander-Arnold, Alaba, Mendy), elle aura également du mal à résister aux Cityzens et leur machine à scorer Erling Haaland, tout aussi inarrêtable que Mbappé avec 20 réalisations en 20 rencontres, mais bien mieux entouré, avec Phil Foden, Rayan Cherki ou Jérémy Doku.

Celui qui remportera ce duel entre les deux buteurs les plus prolifiques de leur génération, s'il a lieu, prendra à coup sûr un avantage psychologique, à six mois de leur affrontement programmé en sélection à la Coupe du monde 2026, aux Etats-Unis.

Il pourrait décider – aussi, et surtout – du futur de la Maison Blanche, à la merci d'un ultime uppercut pour jeter la serviette sur le ring, et précipiter la chute de celui qui voulait la rénover.

