Ligue des champions Des chocs PSG - Chelsea et Real Madrid - Manchester City en 8es

Clara Francey

27.2.2026

Il y aura deux gros chocs lors des 8es de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid sera opposé à Manchester City, alors que le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea.

Keystone-ATS

27.02.2026, 12:25

27.02.2026, 12:37

Real Madrid et Manchester City se connaissent par coeur: les deux clubs ont été aux prises lors des quatre précédentes éditions de la compétition. Les Espagnols ont remporté la double confrontation trois fois (demi-finale 2022, quart de finale 2024 et barrage 2025), alors que les Anglais avaient remporté la demi-finale 2023. Un des grands candidats au titre prendra donc la porte cette saison dès les 8es de finale.

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain se mesurera à Chelsea. Les deux clubs s'étaient affrontés l'été dernier aux Etats-Unis en finale du Mondial des clubs. Les Londoniens avaient causé la surprise en s'imposant 3-0.

Ligue des champions. Vinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris

Ligue des championsVinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris

Premier de la phase de ligue avec huit succès en autant de matches, Arsenal sera opposé au Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich affrontera pour sa part l'Atalanta, seul rescapé italien. Les duels Newcastle - Barcelone, Galatasaray - Liverpool, Atlético Madrid - Tottenham et Bodö/Glimt - Sporting Lisbonne complètent le programme.

Ligue des champions. Tirage au sort des 8es de finale.

  • Real Madrid - Manchester City
  • Bodö/Glimt - Sporting Lisbonne
  • Paris Saint-Germain - Chelsea
  • Newcastle - Barcelone
  • Galatasaray Istanbul - Liverpool
  • Atlético Madrid - Tottenham
  • Atalanta - Bayern Munich
  • Bayer Leverkusen - Arsenal
  • => Les matches auront lieu les 10/11 et 17/18 mars.
Montre plus

