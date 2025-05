Ousmane Dembélé d'un côté, Lautaro Martinez de l'autre, Vitinha contre Hakan Calhanoglu, Willian Pacho à la lutte avec Marcus Thuram... La finale de la Ligue des champions PSG-Inter Milan ne manquera pas de duels corsés, samedi à Munich.

Capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez a inscrit 22 buts cette saison toutes compétitions confondues. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dembélé – Martinez, deux leaders d'attaque

Ousmane Dembélé (28 ans) et Lautaro Martinez (27 ans), tous deux champions du monde, appartiennent à la même génération de joueurs. Mais Dembélé fait office d'ancien dans un effectif très jeune, l'inverse pour Lautaro Martinez.

Les deux sont les leaders d'attaque de leur équipe, 33 buts et 13 passes décisives en 48 matches toutes compétitions confondues pour le Français, 22 buts et 7 passes en 48 matches pour l'Argentin. Tant Dembélé que Martinez sont capables de mettre en valeur leurs partenaires et de décrocher au milieu de terrain si besoin. Les deux attaquants sont aussi des meneurs de pressing sans relâche.

Donnarumma – Sommer, deux gardiens au sommet

Les deux gardiens ont sauvé leur équipe plusieurs fois pendant cette campagne européenne, et les deux ont joué à leur meilleur niveau à des moments importants. Sans eux, ni l'Inter ni le PSG ne seraient en finale à Munich: Gianluigi Donnarumma a marqué les esprits à Liverpool où il a été le héros de la séance de tirs au but et a été précieux quand son équipe a tremblé à Birmingham face à Aston Villa (défaite 3-2) en sortant plusieurs parades, tout comme en demi-finale contre Arsenal.

L'Italien a retrouvé son niveau ultime de l'Euro 2021. Et les joueurs du Barça, le prodige Lamine Yamal en tête, ne sont pas près d'oublier le Bâlois Yann Sommer qui les a privés de la finale avec deux arrêts spectaculaires en demi-finale retour (4-3 après prolongation).

Vitinha – Calhanoglu, maestros et tireurs de penalty

Le Portugais Vitinha est déjà à 25 ans le taulier du milieu parisien. Ce petit gabarit (1m72) rayonne en distribuant sereinement des ballons léchés, s'illustre régulièrement par des percées et se révèle quasiment impossible à presser grâce à sa protection de balle.

Plus imposant physiquement, plus expérimenté à 31 ans, le Turc né en Allemagne Hakan Calhanoglu n'en est pas moins technique et intelligent, pas moins dangereux sur frappe lointaine. Capitaine de la sélection turque, il impressionne par son calme et son charisme.

Pacho – Thuram, duel de costauds

Solide mais discret, le défenseur central Willian Pacho est aussi l'un des hommes forts du parcours européen du PSG. Il aura fort à faire contre Marcus Thuram, qui a livré à 27 ans la meilleure saison de sa carrière en championnat d'un point de vue statistique avec 14 buts et sept passes décisives, auxquels il faut ajouter quatre buts et deux passes en C1.

Son rendement a plongé dans la seconde partie de saison (deux buts en championnat et trois en C1 depuis fin décembre) à cause d'une blessure à une cheville, mais son association avec Lautaro Martinez a continué à faire des étincelles.