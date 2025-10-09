  1. Clients Privés
Ligue des champions impactée ? Des «négociations en cours» entre la Superligue et l’UEFA

ATS

9.10.2025 - 14:32

Le promoteur de la Superligue, A22 Sports Management, a indiqué jeudi à l'AFP être en «négociations» avec l'UEFA pour la création d'une nouvelle formule de la Ligue des champions. Aucun accord n'a cependant été trouvé pour l'instant pour donner vie à ce projet.

La création d'une nouvelle formule de la Ligue des champions est au coeur des négociations.
La création d'une nouvelle formule de la Ligue des champions est au coeur des négociations.
IMAGO/NurPhoto
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

09.10.2025, 14:32

Cette mise au point intervient après des déclarations du président du FC Barcelone Joan Laporta, longtemps en pointe sur le projet de Superligue avec le Real Madrid, souhaitant «un accord avec l'UEFA» pour «la pacification» du football européen.

Un porte-parole d'A22 a ainsi confirmé la tenue de réunions régulières en ce sens depuis plusieurs mois, sans être encore parvenu à un compromis.

S'appuyant sur plusieurs victoires judiciaires, notamment celle de mai 2024 en Espagne considérant que la FIFA et l'UEFA avaient «abusé de leur position dominante», les promoteurs de la Superligue sont «habilités à créer une compétition et l'UEFA ne peut pas l'empêcher», estime cette source.

«Abus de position dominante». La justice espagnole désavoue la FIFA et l'UEFA

«Abus de position dominante»La justice espagnole désavoue la FIFA et l'UEFA

«Mais avant d'en arriver là, ce qu'ont fait A22 et les clubs de la Superligue c'est proposer à l'UEFA un accord qui consiste essentiellement à apporter une plateforme de diffusion gratuite et à changer très légèrement le format de compétition actuel», a-t-elle ajouté.

Dans cette version, bien loin du projet initial de compétition semi-fermée qui avait failli faire imploser le football européen en 2021, les 36 équipes actuellement qualifiées en Ligue des champions seraient divisées en deux groupes de 18 clubs, et les mieux classées s'affronteraient ensuite en 16e de finale.

«Démultiplier les revenus»

«Cette proposition d'innovation est sur la table. Maintenant, si l'UEFA ne souhaite pas la prendre pour des raisons qui lui appartiennent, on ne pourra pas continuellement tourner le dos à des décisions judiciaires», avertit le promoteur.

L'objectif est de «démultiplier les revenus du foot, qui aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils devraient être», en comparaison notamment aux droits TV des sports américains.

Rebaptisée «Unify League», la Superligue avait sollicité en décembre 2024 la reconnaissance officielle de sa compétition auprès de la FIFA et de l'UEFA, en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

«Le football est gravement malade». Pérez attaque l'UEFA et la FIFA et... relance l'idée de Super Ligue

«Le football est gravement malade»Pérez attaque l'UEFA et la FIFA et... relance l'idée de Super Ligue

Contacté par l'AFP, le Real Madrid, dont le président Florentino Pérez a fait de ce projet une priorité pour «sauver le football européen», n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat sur le sujet.

A Rome, lors de l'assemblée générale de l'EFC, l'ex-ECA qui représente les clubs européens, son président Nasser Al-Khelaïfi a salué le «retour dans la famille» du Barça et de son président, présent dans la capitale italienne et avec qui il s'est entretenu lors d'un repas et d'une «promenade romantique».

Pour le président du Paris St-Germain, le rapprochement du Barça avec l'EFC et l'UEFA ne signifie pas la fin du projet de Superligue, car «il était déjà mort avant»: «Nous n'avons pas besoin d'autres compétitions, nous avons déjà les meilleures compétitions», a-t-il insisté.

