Ligue des champions Des retrouvailles à Manchester et un choc pour Fabian Schär

ATS

18.9.2025 - 05:00

La 1re journée de la Ligue des champions s'achève jeudi avec six nouvelles rencontres. Deux duels prévus à 21h00 s'annoncent particulièrement alléchants : Manchester City – Naples et Newcastle – Barcelone.

Kevin de Bruyne fait son retour jeudi à Manchester, sous le maillot de Naples.
Kevin de Bruyne fait son retour jeudi à Manchester, sous le maillot de Naples.
IMAGO/Antonio Balasco

Keystone-SDA

18.09.2025, 05:00

Les Citizens de Pep Guardiola, auteurs d'un début mitigé en Premier League (2 succès, 2 défaites), auront fort à faire face aux champions d'Italie. Les joueurs d'Antonio Conte ont en effet remporté leurs trois premiers matches en Serie A.

Ligue des champions. Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Ligue des championsKylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Cette partie sera aussi marquée par le retour à l'Etihad de Kevin de Bruyne. Le Belge, longtemps le maître à jouer des Mancuniens, évolue dorénavant avec les Napolitains. Nul doute qu'il tiendra à briller face à ses anciens coéquipiers. Comme toujours, Manchester City comptera sur la force de frappe d'Erling Haaland.

Le Barça en déplacement à Newcastle

Fabian Schär et Newcastle recevront pour leur part le FC Barcelone, l'un des favoris de la compétition. La mission semble difficile pour les Magpies, dont le début de saison n'a pas été exceptionnel (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L'équipe d'Eddie Howe devra hausser son niveau face aux Catalans et leur impressionnante force offensive.

Découvrez de qui il s'agit. Huit Suisses, dont deux Romands, à l'assaut de la Ligue des champions !

Découvrez de qui il s'agitHuit Suisses, dont deux Romands, à l'assaut de la Ligue des champions !

L'AS Monaco de Philipp Köhn et Denis Zakaria entamera sa campagne dès 18h45 par un déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Le club de la Principauté devra se méfier de l'ancienne équipe d'Ardon Jashari. Eintracht Francfort, où Aurèle Amenda ne constitue pas un premier choix, accueillera pour sa part Galatasaray (21h00).

Tombeur du FC Bâle en play-off, le FC Copenhague sera aux prises à domicile avec Bayer Leverkusen (18h45). Enfin, Sporting Lisbonne accueillera Kairat Almaty (21h00), l'un des petits poucets de la compétition.

Ligue des champions. Une première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !

Ligue des championsUne première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !

