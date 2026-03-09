  1. Clients Privés
Ligue des champions Des retrouvailles pour deux clubs anglais et du tracas au Bayern

ATS

9.3.2026 - 10:38

Deux des six clubs anglais en lice en 8es de finale de la Ligue des champions auront droit à des retrouvailles mardi soir. Opposés respectivement au FC Barcelone et à Galatasaray, Newcastle et Liverpool avaient tous deux connu la défaite en phase de ligue.

Barcelone et Newcastle se retrouvent après s'être déjà affrontés en septembre dernier.
Barcelone et Newcastle se retrouvent après s’être déjà affrontés en septembre dernier.
IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA

09.03.2026, 10:38

09.03.2026, 10:41

Les Magpies, toujours privés de Fabian Schär (opéré à un pied il y a deux mois), abordent forcément cette double confrontation dans le rôle d'outsiders. Même s'ils avaient fait forte impression en barrages, certes face au Qarabag Agdam.

Newcastle, qui végète au 12e rang de la Premier League, s'était incliné 2-1 face à Barcelone à St-James Park en phase de ligue, lors de la 1re journée le 18 septembre. Les Catalans avaient forcé la décision grâce à un doublé de Marcus Rashford, Newcastle recollant à 2-1 en toute fin de partie.

Leader de la Liga espagnole avec quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid, le Barça aborde ce match aller en pleine confiance, après avoir écrasé l'Atlético Madrid 3-0 en Coupe du Roi (en vain après la défaite 4-0 en demi-finale aller) et être allé s'imposer 1-0 à Bilbao le week-end dernier en championnat.

LaLiga. Lamine Yamal délivre le Barça sur un énième éclair de génie !

LaLigaLamine Yamal délivre le Barça sur un énième éclair de génie !

Son prodige Lamine Yamal battra par ailleurs un record s'il est aligné. L'Espagnol, qui disputerait son 30e match de Ligue des champions à seulement 18 ans et 240 jours, deviendrait le plus jeune joueur à avoir joué 30 matches en C1. Warren Zaïre Emery détient jusqu'ici le record (19 ans et 227 jours à sa 30e apparition).

Liverpool face au défi turc

Le match Galatasaray – Liverpool, qui constitue l'affiche programmée à 18h45, sera donc également un «remake». Lors de la 2e journée de la phase de ligue, les deux équipes s'étaient affrontées à Istanbul, et le Galatasaray s'était imposé 1-0 grâce à un but de Victor Osimhen.

Le Galatasaray dispute les 8es de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis douze ans. Liverpool, en revanche, est un habitué des 8es de finale de la C1. Mais les Reds restent sur deux éliminations successives à ce stade de la compétition.

Concours. Gagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

ConcoursGagne deux billets Premium, vols et hôtel inclus, pour la finale de la Ligue des champions à Budapest

Troisième club anglais en lice mardi soir, Tottenham se déplace pour sa part à Madrid pour y défier le toujours coriace Atlético de Diego Simeone. Ce duel, indécis, sera particulier pour le milieu anglais Conor Gallagher, qui a quitté l'Atlético pour Tottenham en janvier afin de retrouver du temps de jeu.

Inquiétudes en Bavière

Le dernier match de la soirée verra le Bayern Munich affronter l'Atalanta, à Bergame. Impérial leader de la Bundesliga (11 points d'avance sur son dauphin Dortmund) et 2e de la phase de ligue de cette Ligue des champions avec sept succès en huit matches, le «Rekordmeister» fait forcément figure de grand favori.

Mais les supporters bavarois ont tout de même de quoi s'inquiéter. Harry Kane, qui souffre d'un mollet et n'était pas sur le terrain vendredi lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, est incertain. Et le gardien Manuel Neuer, remplacé à la mi-temps contre Gladbach, est forfait.

Bundesliga. Privé d'Harry Kane, le Bayern en plante quatre au Gladbach d'Elvedi

BundesligaPrivé d'Harry Kane, le Bayern en plante quatre au Gladbach d'Elvedi

