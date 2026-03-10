  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Deux chocs explosifs en tête d'affiche des huitièmes

ATS

10.3.2026 - 13:39

Le PSG, tenant du titre, fait face aux Blues de Chelsea ce mercredi lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Autre affiche de la soirée, le duel Real Madrid – Manchester City promet d'être explosif.

Les Blues de Chelsea se frottent au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Les Blues de Chelsea se frottent au PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
ats

Keystone-SDA

10.03.2026, 13:39

Le champion d'Europe, moins impérial cette saison, aura à coeur d'effacer sa défaite face aux Blues l'été dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey (3-0) qui l'avait empêché de glaner la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule aux Etats-Unis, le seul trophée ayant échappé à sa razzia en 2025.

Remis d'une douleur au mollet, le Ballon d'Or parisien Ousmane Dembélé ne sera pas de trop au Parc des Princes pour défier Chelsea, 5e de Premier League qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée sur son banc de Liam Rosenior, venu de Strasbourg, après un début de saison très poussif sous les ordres d'Enzo Maresca.

Le PSG, battu par Monaco en championnat le week-end dernier à domicile (3-1) et qui ne parvient pas à décrocher Lens au classement de Ligue 1, doit prendre un départ canon mercredi sur sa pelouse avant de se rendre la semaine prochaine à Stamford Bridge, l'antre des Londoniens pour le huitième retour. «On est habitués, les champions c'est nous dans cette compétition, les problèmes sont pour les autres équipes qui jouent contre nous», a estimé Luis Enrique, l'entraîneur parisien, malgré les pépins physiques de ses joueurs qui plombent l'actuel exercice du PSG.

Ligue 1. «Ça ne s'achète pas à Monoprix» - Des doutes en pagaille au PSG

Ligue 1«Ça ne s'achète pas à Monoprix» - Des doutes en pagaille au PSG

Le Real sans Mbappé

Pas épargné par les blessures non plus, celle de sa star Kylian Mbappé en premier lieu, le Real Madrid, détenteur du record de titres en Ligue des champions (15), affronte le Manchester City de Pep Guardiola pour la cinquième saison consécutive en matches à élimination directe en Ligue des champions.

Le capitaine de l'équipe de France, diminué par une lésion au ligament externe du genou gauche depuis fin 2025 et absent des terrains depuis le barrage retour face à Benfica le 25 février, a repris l'entraînement à l'écart du groupe, mais est d'ores et déjà forfait pour la première manche face à City.

Alvaro Arbeloa. «Mbappé ? Le mieux c'est qu'il s'arrête et qu'il se rétablisse»

Alvaro Arbeloa«Mbappé ? Le mieux c'est qu'il s'arrête et qu'il se rétablisse»

Aux Citizens, qui sont pour le moment largement distancés par le leader Arsenal dans la course au titre en Angleterre, d'en profiter. Les Gunners seront de leur côté en Allemagne pour prendre l'avantage face à un Bayer Leverkusen qui traverse une passe difficile, avec un seul match remporté lors de ses cinq dernières sorties.

Le dernier huitième mercredi oppose deux équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition: le Sporting Portugal, qualifié directement parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue, face au petit Poucet norvégien Bodo/Glimt, brillant tombeur en barrage de l'Inter Milan, finaliste du tournoi l'an passé.

«C’est tout à fait unique». Bodö/Glimt, le petit Poucet de l'Arctique qui renverse les géants

«C’est tout à fait unique»Bodö/Glimt, le petit Poucet de l'Arctique qui renverse les géants

Les plus lus

Magic Pass : six stations supplémentaires et une nouveauté majeure !
Scénario «catastrophe» évoqué : la faille des Fios s'agrandit et inquiète
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
Un Argovien endetté se tourne vers un assainisseur financier – puis tout s'aggrave
Un homme qui a bouleversé l’histoire américaine est décédé
Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !