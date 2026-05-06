Pour blue News, Dominique Sévérac, grand reporter au «Parisien» et consultant dans «L’Équipe du soir», se projette sur Bayern-PSG. Après le 5-4 de l’aller, il imagine un match ouvert, prêt à s’embraser… avant un final plus verrouillé.

Dominique Sévérac: «On a le sentiment que le vainqueur sera champion d’Europe»: un choc au sommet qui sent déjà la finale selon le grand reporter. Printscreen blue TV / La chaîne L'Équipe.

Une chose paraît déjà acquise: le calme ne devrait pas durer longtemps. «Il y aura des buts, on aura du mal à compter», prévient Dominique Sévérac.

Une projection dans la droite ligne du match aller (5-4), même si le journaliste glisse, presque à contre-courant: «mais un vieux 0-0 me conviendrait parfaitement.»

Derrière cette boutade, une réalité: l’incertitude est totale. À ce stade de la compétition, chaque détail peut tout faire basculer. «Si tu passes là, tu es bien pour la finale», rappelle-t-il. Et en cas de chute, l’atterrissage serait brutal. «Il y aura des regrets, de la tristesse.»

Car pour le grand reporter du «Parisien», également consultant dans «L’Équipe du soir», cette demi-finale a des allures de sommet. «On a le sentiment que le vainqueur est champion d’Europe.» Une impression renforcée par le niveau affiché à l’aller et par le statut des deux équipes.

Un sommet déjà dans l’histoire récente

Le souvenir du premier acte reste brûlant. «Dans l’histoire récente, sur les quinze dernières années, depuis le rachat du PSG par le Qatar, c’est le plus grand match en intensité du PSG», estime Sévérac.

Un match hors norme, seulement devancé par la finale remportée ici même à Munich l’an dernier. «Parce que derrière, il y a eu ce titre tant attendu.»

«Ils se rendent coup pour coup»

Ce retour soulève donc une question simple: peut-on faire encore mieux ? Le Bayern et le PSG ont déjà repoussé les limites, mais rien n’indique qu’ils lèveront le pied.

Dans ce type d’affiche, le scénario d’un match fermé semble peu crédible. «Au début, ils ne seront pas dans le calcul», anticipe Sévérac.

Les deux équipes avancent avec la même idée: attaquer. «Ils se rendent coup pour coup», décrit-il, comme un échange permanent où chacun répond immédiatement aux offensives adverses.

Une phase plus prudente pourrait apparaître en fin de match, selon le score. «Les 20 dernières minutes seront un peu compliquées», notamment si le Bayern prend l’avantage. Mais avant cela, tout pointe vers une nouvelle bataille ouverte.

Hakimi absent, un vrai manque

Dans un duel aussi serré, les absences pèsent lourd. Et celle d’Achraf Hakimi côté parisien ne passe pas inaperçue.

«C’est une perte considérable», insiste Sévérac. Le latéral marocain apporte une dimension unique, notamment dans les grands rendez-vous. «C’est un joueur qui marque dans les très grands matchs.»

Luis Enrique devrait miser sur Warren Zaïre-Emery pour compenser. Une option crédible, déjà testée, mais qui ne reproduit pas totalement l’impact d’Hakimi. En face, le Bayern doit lui aussi composer sans Serge Gnabry qui sera remplacé par Musiala. «C'est très très fort», insiste Sévérac.

Une pression différente à Paris

Un an après le sacre en Ligue des champions, le PSG aborde ce rendez-vous avec un regard différent. Le poids de l’attente s’est allégé.

«Ils l’ont gagnée, donc il y a moins de pression», souligne Sévérac. Une situation qui permet d’aborder ce choc avec plus de recul, même si l’enjeu reste immense.

Car l’adversaire impressionne. «C’est une équipe fantastique», insiste-t-il à propos du Bayern. Une formation capable de tout, qui rend ce duel encore plus indécis.

Une mention spéciale pour Sandro Schärer

Dans ce contexte, l’arbitrage pourrait aussi jouer un rôle. Sévérac espère une continuité avec l’aller, où le jeu avait été privilégié. «Un bon match, c’est un match dont on ne parle pas de l’arbitre.» Une mention spéciale pour Sandro Schärer qui a donc réussi son baptême du feu à ce niveau selon le journaliste.

Reste que tout semble réuni pour une nouvelle soirée électrique à l’Allianz Arena. Entre deux équipes au sommet, sans réel favori, une seule certitude subsiste: le spectacle n’est sans doute pas terminé.