Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se déplace mercredi sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions. Le gardien de la Suisse tentera de stopper Erling Haaland, qui affole les compteurs cette saison.

Keystone-SDA ATS

Avec 17 buts en 13 matches, la machine à marquer Erling Haaland est lancée à plein régime avec Manchester City, mais la dépendance au Norvégien pose question avant ce choc opposant deux équipes encore invaincues en C1 (2 victoires, 1 nul des deux côtés).

A son arrivée en 2022, les observateurs avaient mis en doute la compatibilité de Haaland avec Pep Guardiola, maître-tacticien adepte d'un jeu de possession. Trois ans, 141 buts et 159 matches plus tard, l'Angleterre se demande ce que Manchester City ferait sans lui.

Déjà 26 buts cette saison

Cette saison, son compteur buts affiche déjà 26 unités en incluant ses matches avec la Norvège, ou 17 si l'on se limite à Manchester City, toutes compétitions confondues. Cela représente 55% des buts inscrits par son club. Aucun coéquipier n'a réussi à en marquer plus de deux.

En Premier League, c'est encore plus frappant: Manchester City est la meilleure attaque avec 20 buts et Haaland en compte 13, en 10 matches. Derrière lui figure Maxime Estève, défenseur de... Burnley auteur de deux buts contre son camp fin septembre à l'Etihad.

Le Borussia Dortmund, pour qui Haaland a marqué 86 buts en 89 matches (2020-2022), est le prochain adversaire à tenter de stopper la machine infernale. Les hommes de Niko Kovac n'ont perdu qu'un match cette saison, sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Mais ils offrent deux visages défensivement parlant.

En Bundesliga, Gregor Kobel et ses coéquipiers n'ont encaissé que six buts en neuf matches. Cela n'empêche pas des gros trous d'air, comme lors de la première journée à St. Pauli (3-3) et contre la Juventus en Ligue des champions à Turin (4-4), avec deux buts encaissés dans le temps additionnel. Contre Haaland, aucun relâchement ne sera permis.

L'Inter vise un 4e succès

Face au Kairat Almaty, club du Kazakhstan, l'Inter Milan visera quant à lui un quatrième succès en quatre matches de Ligue des champions. L'équipe de Yann Sommer et Manuel Akanji n'a pas le droit à l'erreur contre l'un des Petits Poucets de la compétition, qui n'a récolté qu'un point en trois parties.

En ce qui concerne les autres favoris, Barcelone se rend sur la pelouse du Club Bruges, tandis que Chelsea se déplace en Azerbaïdjan pour y affronter le FK Qarabag. L'Olympique de Marseille du Genevois Ulisses Garcia, battu par le Sporting Portugal lors de la précédente journée, tentera de rebondir contre l'Atalanta Bergame.