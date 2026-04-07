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Ligue des champions Doubles retrouvailles autant indécises qu’électriques

ATS

7.4.2026 - 10:23

Les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions se disputent mercredi, dès 21h. Tenant du trophée, le Paris St-Germain accueille Liverpool au Parc des Princes dans une rencontre qui s'annonce indécise.

Le PSG et Liverpool s’étaient déjà affrontés l’an dernier en 8es de finale en C1.
Le PSG et Liverpool s’étaient déjà affrontés l’an dernier en 8es de finale en C1.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.04.2026, 10:23

Déjà tombeur de Chelsea en 8es de finale grâce à un festival offensif (5-2 puis 3-0), le PSG voit donc se présenter un autre représentant de la Premier League, Liverpool, qu'il avait éliminé en 8es l'an passé aux tirs au but.

Les Reds ont replongé dans les doutes qui les ont régulièrement saisis cette saison, sèchement éliminés 4-0 par Manchester City samedi en quart de la Coupe d'Angleterre. Le moral est au beau fixe au contraire pour les Parisiens.

Coupe d'Angleterre. Erling Haaland et Manchester City atomisent Liverpool

Coupe d'AngleterreErling Haaland et Manchester City atomisent Liverpool

Seul en tête de la Ligue 1 avec quatre points d'avance malgré un match en retard, le PSG semble avoir retrouvé son allant offensif qui lui a permis de décrocher le titre européen l'an dernier, à l'image de son ballon d'Or Ousmane Dembélé, auteur d'une magnifique reprise de volée logée en toute décontraction dans la lucarne contre Toulouse vendredi (3-1).

Barça – Atlético, épisode 5

Quatre jours après s'être affrontés en Liga, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid se retrouvent quant à eux pour la cinquième fois de la saison, mercredi au Camp Nou (21h00). A Madrid, ce duel longtemps indécis a tourné à l'avantage des Blaugranas (2-1), portés notamment par un Lamine Yamal intenable et un but tardif du vieux briscard Robert Lewandowski.

LaLiga. Le Real Madrid mord la poussière, le Barça en profite pour filer

LaLigaLe Real Madrid mord la poussière, le Barça en profite pour filer

Un autre vétéran, le Français Antoine Griezmann, qui rejoindra Orlando à la fin de saison, pourrait de nouveau être titularisé par Diego Simeone face à son ancien club du Barça, contre lequel il avait marqué en demi-finale aller de la Coupe du Roi pour la seule victoire des Colchoneros dans ce duel cette saison (4-0).

Le match Atlético - Barça de samedi dernier

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

LALIGA | 30ème journée | Saison 25/26

04.04.2026

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