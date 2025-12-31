Après une année riche en émotions, blue Sport vous propose de (re)découvrir les cinq plus beaux buts inscrits en Ligue des champions en 2025.
UEFA Champions League : Top Goals 2025
Voici les 5 plus belles réussites de l'année dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
23.12.2025
UEFA Europa et Conference League : Top Goals 2025
Voici les 5 plus belles réussites de l'année dans les deux compétitions européennes.
23.12.2025
Laliga : Top Goals 2025
Voici les 5 plus belles réussites de l'année sur les pelouses de première division espagnole.
23.12.2025
Swiss Football League : Top Goals 2025
Voici les 5 plus belles réussites de l'année sur les pelouses helvétiques
23.12.2025