Ligue des champions Duel au sommet entre Arsenal et le Bayern Munich mercredi soir

ATS

25.11.2025 - 12:00

Arsenal et le Bayern Munich s'affrontent mercredi (21h00) pour la 5e journée de la Ligue des champions. Avec l'Inter Milan, ce sont les trois seules équipes qui comptent quatre victoires en quatre rencontres dans cette phase de ligue.

Le Bayern est invaincu cette saison en Bundesliga.
Le Bayern est invaincu cette saison en Bundesliga.
AP

Keystone-SDA

25.11.2025, 12:00

Leaders provisoires respectifs de Premier League et de Bundesliga avec six points d'avance sur leur dauphin, Arsenal et le Bayern Munich arrivent tous deux en pleine confiance avant leur duel à Londres. Le Bayern de Vincent Kompany est invaincu cette saison en Bundesliga, tandis que les Gunners n'ont concédé qu'une défaite en Premier League, en août à Liverpool. Portés par un Harry Kane auteur de 14 buts en championnat, les Bavarois devront néanmoins évoluer sans Luis Diaz, auteur d'un doublé décisif face au PSG début novembre (succès 2-1).

Ligue des champions. Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Ligue des championsBayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Avec Yann Sommer dans les cages, l'Inter Milan se rend pour sa part à Madrid pour tenter de cueillir une 5e victoire en autant de matches de C1 face à l'Athletico (21h00). Les hommes de Christian Chivu devront se rassurer après une défaite face à leur rival de l'AC Milan dimanche, face à des Madrilènes qui restent sur cinq victoires d'affilée en championnat.

Serie A. Un derby milanais fâcheux pour Yann Sommer et Manuel Akanji

Serie AUn derby milanais fâcheux pour Yann Sommer et Manuel Akanji

Au Parc des Princes, le PSG de Luis Enrique se frotte à Tottenham à domicile (21h00). Bousculé en Ligue 1, le club parisien doit de plus pallier de nombreuses absences, dont celles de Désiré Doué et d'Achraf Hakimi, blessés. Le PSG se doit de remporter l'enjeu face aux Spurs s'il espère se maintenir au niveau des meilleures équipes de cette phase de ligue.

Champion sortant de Premier League, Liverpool rencontre une phase difficile en championnat, avec cinq défaites lors de six derniers matches. Un hypothétique revers à Anfield face au PSV Eindhoven (21h00) pourrait sonner le glas de l'entraîneur des Reds Arne Slot, qui reste cependant sur 3 victoires en quatre matches en Ligue des champions, la dernière en date face au Real Madrid 1-0.

Premier League. Liverpool en crise profonde : Nottingham Forest ne fait qu’une bouchée des Reds

Premier LeagueLiverpool en crise profonde : Nottingham Forest ne fait qu’une bouchée des Reds

L'AS Monaco, le club des internationaux suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, se rend à Chypre affronter Paphos (18h45), tandis que l'Olympiakos d'Athènes accueille le Real Madrid (21h00).

