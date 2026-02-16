Peu convaincant depuis le début de l'année, le PSG, tenant du titre, voit se dresser sur sa route Monaco mardi en barrages de la Ligue des champions. Le Real Madrid a une revanche à prendre à Lisbonne contre le Benfica.

Comme l'an dernier, l'équipe de Luis Enrique doit écarter un représentant de la Ligue 1 pour poursuivre son aventure et accéder aux huitièmes de finale. Un an après la correction infligée à Brest (3-0/7-0), elle est encore largement favorite contre la formation des Suisses Philipp Köhn et Denis Zakaria, en difficulté en Ligue 1 où le club de la Principauté n'est que huitième.

L'ASM en outsider

Mais le PSG, devancé par Lens sur la scène nationale, semble encore sur courant alternatif et reste sur une défaite à Rennes (3-1) une semaine après avoir éparpillé son grand rival Marseille (5-0). Son leader Ousmane Dembélé a même pointé l'égoïsme de certains coéquipiers, déclenchant quelques grincements de dents au sein du club.

«On sera clairement l'outsider», estime toutefois l'entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli, selon qui son équipe «a encore tout à gagner» face aux champions d'Europe. Après un gros passage à vide où elle a décroché au classement de la Ligue 1, l'ASM vient de prendre 8 points sur 12 et sa recrue offensive, l'Ivoirien Simon Adingra, s'est parfaitement intégrée à l'image de son doublé contre Nantes (3-1).

Le Real Madrid aussi fait preuve d'irrégularité et reste suspendu à l'état du genou gauche de sa star Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus, meilleur buteur de la phase de ligue avec 13 buts, a été ménagé lors de la victoire contre la Real Sociedad (4-1) en vue du match à Lisbonne.

Bouillant Galatasaray-Juventus

Les Merengues ont une revanche à prendre après avoir été sérieusement secoués par le Benfica (4-2) lors de la dernière journée de la phase de ligue. Une défaite retentissante qui leur a valu de disputer les barrages et a permis dans le même temps aux Aigles lisboètes de doubler et d'éliminer l'OM grâce à un but dans le temps additionnel de leur gardien Anatolii Troubine, qui a fait le tour du monde. Ce match consacre également des retrouvailles épicées avec José Mourinho, coach du Real de 2010 à 2013.

Dans les autres rencontres, la Juventus Turin affronte le bouillant public du Galatasaray. Les Bianconeri doivent se méfier, les Lions du Bosphore les ont déjà battus deux fois à Istanbul par le passé, en 2003 (2-0) et en 2013 (1-0).

Kobel et Dortmund face à l'Atalanta

Toujours placés ces dernières saisons en C1, le Borussia Dortmund et l'Atalanta Bergame (21h00) disputent un barrage indécis. Sous la houlette de l'entraîneur Niko Kovac, le Borussia Dortmund s'est révélé redoutablement efficace dernièrement, restant sur une série de six victoires en championnat.

Revenu à six points du leader de Bundesliga Bayern Munich, le BVB a pu compter sur le retour en force de Sehrou Guirassy, qui a marqué à cinq reprises lors des trois derniers matches, ainsi que sur Gregor Kobel. Le gardien de la sélection suisse a conservé ses cages inviolées à onze reprises cette saison.