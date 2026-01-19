En crise en Ligue 1 avec sept défaites lors de ses huit derniers matches, Monaco peut assurer sa place en barrages de Ligue des champions en cas de victoire à Madrid contre le Real mardi. Mais ce sera très compliqué pour Denis Zakaria, Philipp Köhn et leurs équipiers.

Une tâche ardue attend Denis Zakaria et Monaco à Madrid KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

C'est le paradoxe de l'équipe princière: alors qu'elle n'avance plus en championnat depuis que Sébastien Pocognoli la dirige, elle est au niveau en Ligue des champions, avec deux victoires (à Bodo/Glimt et contre Galatasaray) et deux nuls (à Chypre contre Pafos et face à Tottenham).

Avec le technicien belge, les Rouge et Blanc sont parvenus à rattraper un départ raté à Bruges (1-4), qui avait participé à précipiter la fin d'Adi Hütter, malgré le nul réussi ensuite contre Manchester City (2-2).

De ce fait, à Madrid contre le grand Real, actuel septième de la phase de ligue avec 12 points, Monaco (19e, 9 points) peut rêver de s'assurer une place dans le Top 24, synonyme de qualification, au terme de l'avant-dernière journée.

«Une soirée spéciale»

«C'est une soirée spéciale pour nous tous, indique le directeur général Thiago Scuro. Affronter Madrid, c'est particulier dans l'histoire du club. Monaco n'en a pas souvent eu l'occasion en Ligue des champions.»

La seule fois, c'était le 24 mars 2004 en quart de finale aller. Monaco, emmené par un Fernando Morientes de gala, s'était incliné 4-2, avant de renverser Zinedine Zidane et les Galactiques au retour à Louis-II (3-1) et de poursuivre l'épopée jusqu'en finale.

Plus de deux décennies plus tard, l'ASM a «encore besoin de points pour confirmer la qualification, et plus tôt nous les obtiendrons, mieux ce sera», assène Scuro, qui assure que l'équipe se déplace «pour défier le Real, prendre les points».

Pourtant, Monaco, qui sera soutenue par 2500 supporters avec à leur tête le président Dmitry Rybolovlev, aurait «déjà dû être qualifiée», ajoute Thiago Scuro, pour qui Tottenham (0-0) et Pafos (2-2) étaient des adversaires à sa portée.

Un Real aussi en crise

Pire, la dynamique actuelle n'incite pas à croire à l'exploit. Pourtant, le Real vit également une crise interne malgré sa deuxième place en Liga. Après avoir limogé son entraîneur Xabi Alonso pour le remplacer par Alvaro Arbeloa, l'élimination en Coupe du Roi, contre Albacete (3-2), modeste formation de deuxième division, a déclenché l'ire des socios madrilènes.

Samedi, la réception de Levante (2-0) s'est déroulée sous les sifflets du public de Santiago-Bernabeu, qui visaient particulièrement l'ailier gauche brésilien Vinicius Jr. Kylian Mbappé, toujours handicapé par un genou récalcitrant mais buteur sur pénalty, a difficilement mené ses partenaires à la victoire.

Contre son club formateur, le capitaine des Bleus sera encore présent pour relancer la «Maison blanche». Tandis que Monaco ne sait plus le faire. La défaite vendredi contre Lorient à Louis-II (1-3) a tendu encore plus une situation interne déjà compliquée.

«Intérêt à être au niveau»

Sous pression, Sébastien Pocognoli, qui jusqu'ici protégeait ses joueurs, les a placés devant leurs responsabilités, leur reprochant d'avoir «manqué de courage» dans leurs prises d'initiatives «alors que ça avait été travaillé la semaine à l'entraînement».

Comment croire alors qu'Aleksandr Golovin, Mika Biereth ou Maghnès Akliouche, invisibles contre les Bretons, seront capables de réagir à Madrid? Même s'il dit ne pas aimer évoquer ce registre aléatoire, Pocognoli remarque que Monaco «a déjà prouvé savoir se sublimer dans des grandes soirées de Ligue des champions ou de Ligue 1».

«Au final, ce sont les joueurs qui décident comment bâtir (ce projet), a-t-il poursuivi. Et s'ils ne le savent pas, je continuerai de les stimuler pour que cela arrive au prochain match. C'est mon rôle aussi. Jouer ce match est une belle opportunité pour défendre les couleurs du club, remettre en place quelque chose de positif, mais aussi pour la carrière de chaque joueur. On a donc plus qu'intérêt, pour le collectif et aussi sur le plan individuel, à être à niveau.»