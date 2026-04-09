Mercredi soir au Parc des Princes, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Liverpool (2-0). Voici trois points à retenir de ce quart de finale aller de la Ligue des champions.

PSG – Liverpool 2-0 UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26 08.04.2026

On a aimé...

... l'ambiance en tribunes. Pour ma première au Parc des Princes, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Ce n'est pas un stade qu'on cite habituellement parmi ceux des plus grandes ambiances européennes. Le club n'a pas la même histoire que certains monuments du continent, il est né en 1970 quand le LFC a été fondé 78 ans plus tôt, et le «bon courage» lancé par une bénévole aux abords de l'enceinte quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre ne m'avait pas franchement rassurée. La claque a donc été d'autant plus forte.

Dans un communiqué publié la veille de cette affiche qui tendrait à devenir un classique du football européen, le Collectif Ultras Paris avait appelé les supporters du PSG à «transformer le Parc en véritable fournaise, de la première à la dernière minute». Les sifflements dans mes oreilles à l'heure où j'écris ces lignes en témoignent : le message a bel et bien été entendu. Le stade a vibré de la première à la dernière minute de ce quart de finale aller de Ligue des champions, les supporters parisiens poussant leur équipe sans relâche.

Le message adressé aux hommes de Luis Enrique - «ce soir, réveillez le Hulk qui est en vous» - à travers l'incroyable tifo dévoilé à l'entrée des joueurs sur le terrain a lui aussi trouvé un écho, tant les Français ont dominé les Anglais.

🔵🔴 PSG's tifo before the match vs Liverpool: "Tonight, unleash the Hulk within you!" 😤 (@JulienFroment) pic.twitter.com/ggjFBmooiS — EuroFoot (@eurofootcom) April 8, 2026

On a moins aimé...

... être témoin direct du mal qui ronge les Reds. Lors de leur dernier match de Ligue des champions, les hommes d'Arne Slot avaient impressionné (victoire 4-0 contre Galatasaray). Mais ce ne fut malheureusement qu'un feu de paille. Car depuis, ils se sont inclinés contre Brighton en championnat, ont été éliminés de la Coupe d'Angleterre par Manchester City, et ont pris une nouvelle leçon de football mercredi soir en C1 cette fois.

Si, quelques heures avant ce choc face au PSG, les champions d'Angleterre s'étaient baladés autour du Parc Monceau après une halte gourmande dans une brasserie du coin, au Parc des Princes, ce fut une toute autre histoire. Ils n'ont jamais mis les champions d'Europe en difficulté, mais l'ont été constamment (0 tir cadré contre 7). La rencontre a été un véritable monologue parisien, avec 74 % de possession pour les hommes de Luis Enrique.

Parfait reflet de ce Liverpool version 25/26 : Mo Salah, qui a dû assister depuis le banc à ce qui était, sauf immense retournement de situation, son avant-dernier match de Ligue des champions avec les Reds, ressemblait davantage à une momie qu'au Pharaon qui a fait le bonheur des Scousers pendant des années.

Le facteur X...

... la confiance. «Un PSG très affamé et très fort nous attend» : le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk ne pensait pas si bien dire après la claque contre City samedi dernier (0-4). Sûrs de leurs forces et bien décidés à assumer leur statut de favoris, les Parisiens ont, dès le coup d'envoi de ce quart de finale aller, imposé leur jeu, mettant une pression constante sur la défense adverse.

A la 11e minute déjà, Désiré Doué, très actif face au LFC, a concrétisé la domination parisienne. Un brin chanceusement certes, puisque sa frappe a été déviée par Ryan Gravenberch, mais en toute logique. Malgré la nette supériorité des locaux, il a ensuite fallu attendre la 65e pour qu'un autre joueur, en l'occurrence Khvicha Kvaratskhelia, ne vienne tromper la doublure d'Alisson, Giorgi Mamardachvili, qui a fait le boulot mercredi, et ajouter son nom au tableau.

L'addition aurait même pu être plus salée pour les Anglais si les Français n'avaient pas galvaudé un nombre incalculable d'occasions, à l'image de l'énorme raté d’Ousmane Dembélé à la 53e.

Ce 2-0 permet tout de même au Ballon d'Or et ses coéquipiers de prendre une sérieuse option sur les demies, voire même le trophée ? Car jusqu'à présent, à chaque fois que les deux équipes se sont croisées en Ligue des champions, l'une d'elles a soulevé la Coupe aux grandes oreilles à la fin de la saison. Liverpool en 2019, Paris en 2025... et en 2026 ? Mais gare au réveil des Liverpuldiens à Anfield.