Ligue des champions En slip sur le tarmac : comment les joueurs de Monaco en sont arrivés là ?

Clara Francey

17.9.2025

Improbable. L'AS Monaco n'a pas pu s'envoler ce mercredi soir pour la Belgique, où il doit y affronter le Club Brugge en Ligue des champions jeudi soir, à cause... d'un problème de climatisation ! Après 2h30 de retard sur l'horaire prévu et près d'une heure passée dans l'avion, où il faisait visiblement très chaud, le vol des coéquipiers de Denis Zakaria a été annulé.

,

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse

17.09.2025, 19:44

17.09.2025, 21:55

«Une panne de la climatisation a empêché l'avion de décoller au départ de Nice», a précisé un délégué de l'UEFA alors que des images des joueurs de l'ASM, torses nus et transpirants, circulent sur les réseaux sociaux.

Adi Hütter. «Nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria»

Adi Hütter«Nous avons eu de mauvaises nouvelles concernant Denis Zakaria»

D'après les informations disponibles, les Monégasques devraient rejoindre la Belgique en début d'après-midi, avec un décollage prévu vers 11h00 jeudi matin.

Club Brugge KV - AS Monaco FC
Club Brugge KV - AS Monaco FC

je 18.09. 18:35 - 20:45 ∙ blue Sports Live ∙ Club Brugge KV - AS Monaco FC

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  19h et 56min 52sec

