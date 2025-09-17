En slip sur le tarmac : comment les joueurs de Monaco en sont arrivés là ?

Improbable. L'AS Monaco n'a pas pu s'envoler ce mercredi soir pour la Belgique, où il doit y affronter le Club Brugge en Ligue des champions jeudi soir, à cause... d'un problème de climatisation ! Après 2h30 de retard sur l'horaire prévu et près d'une heure passée dans l'avion, où il faisait visiblement très chaud, le vol des coéquipiers de Denis Zakaria a été annulé.

Rédaction blue Sport, Agence France-Presse Clara Francey

«Une panne de la climatisation a empêché l'avion de décoller au départ de Nice», a précisé un délégué de l'UEFA alors que des images des joueurs de l'ASM, torses nus et transpirants, circulent sur les réseaux sociaux.

D'après les informations disponibles, les Monégasques devraient rejoindre la Belgique en début d'après-midi, avec un décollage prévu vers 11h00 jeudi matin.