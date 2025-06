Le gardien de but italien du PSG Gianluigi Donnarumma «ne sait pas» s'il va prolonger son contrat avec le club français, avec qui il a remporté la Ligue des champions face à l'Inter Milan (5-0) samedi.

PSG – Inter 5-0 UEFA Champions League // Finale // Saison 24/25 31.05.2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours», a répondu Donnarumma à la question d'un journaliste de Sky Sport lui demandant s'il allait continuer à jouer avec le PSG.

«Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matches très importants» contre la Norvège et la Moldavie les 6 et 9 juin, a-t-il rappelé. «Je dois me concentrer sur ces deux matches», a poursuivi le portier, suggérant ainsi que son avenir pourrait être décidé après la fenêtre internationale.

L'ancien gardien de l'AC Milan, arrivé à Paris en 2021, est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026 et n'a toujours pas prolongé alors que les négociations ont débuté il y a plusieurs mois déjà. «Gigio», 26 ans, avait jusque là régulièrement fait part de son envie de rester à Paris.

Sommé de comparer ses sacres avec l'équipe d'Italie à l'Euro-2021 et avec le PSG en Ligue des champions, Donnarumma a reconnu que «remporter quelque chose avec ton pays est plus fort». «Tu as tout un pays derrière toi, tu représentes ton pays, la pression est encore plus forte, c'est différent, c'est plus», a-t-il poursuivi.