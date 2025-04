Emmené par un trio offensif irrésistible sur la scène européenne, le FC Barcelone s'avance parmi l'un des grands favoris de la Ligue des champions. Les Catalans ont une place dans le dernier carré à valider mardi (21h00) à Dortmund.

Barcelona – Dortmund 4-0 UEFA Champions League // Quart de finale aller // Saison 24/25 09.04.2025

Sur le papier, la qualification du Barça pour les demi-finales de la compétition reine du football européen ne ressemble qu'à une formalité. La correction 4-0 infligée au Borussia Dortmund du gardien suisse Gregor Kobel à l'aller a montré une nette différence de niveau entre les deux équipes.

Dans l'histoire de l'épreuve fondée il y a 70 ans, un seul club est parvenu à renverser un handicap de quatre buts ou plus: le FC Barcelone l'avait fait contre le Paris Saint-Germain lors de la mémorable «remontada» de 2017 (défaite 4-0 à l'aller, victoire 6-1 au retour). Voilà les coéquipiers de Raphinha prévenus...

Un grand pas

«C'est vrai qu'on a fait un grand pas vers la qualification avec ce 4-0, mais il faudra quand même aller à Dortmund et réitérer cette performance pour pouvoir se qualifier. Et puis après, on prendra l'équipe qu'il y aura en face de nous. On ne fait pas ce genre de calcul», avait prudemment commenté le défenseur français du Barça Jules Koundé.

«Nous devons essayer de gagner. Si cela suffira pour passer, je ne sais pas», a glissé le directeur sportif du BVB, Lars Ricken, après le match nul à Munich (2-2) en Bundesliga. Pour lui, une qualification mardi soir serait le «plus grand exploit dans l'histoire du Borussia Dortmund».

Les supporters barcelonais sont sevrés de finale de Ligue des champions depuis le cinquième et dernier sacre continental des Blaugrana en 2015, au stade olympique de Berlin contre la Juventus Turin (3-1). A l'époque, le trident offensif était composé de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar, la fameuse MSN.

Plus de trois buts par match

Cette saison, le Barça a trouvé le successeur de Messi dans la création du jeu en la personne de Lamine Yamal. Et devant le but, Robert Lewandowski et Raphinha caracolent en tête du classement des buteurs en C1 (respectivement 11 et 12 réalisations), à des rythmes comparables à ceux de Neymar et Suarez.

Ce trident martyrise les défenses européennes, avec 36 buts inscrits en 11 matches, soit plus de trois buts par match en moyenne. Cela permet à sa propre défense quelques largesses qui pourraient toutefois s'avérer fatales à compter des demi-finales.

Sextuplé

Tout logiquement, c'est vers un autre stade allemand de légende qu'ils portent leur regard dix ans plus tard, l'Allianz Arena de Munich qui accueillera le 31 mai la finale de la Ligue des champions. Une enceinte que l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, connait par coeur. C'est là qu'il a vécu ses premières émotions sur le banc, lors du si particulier été 2020 en pleine pandémie de Covid, décrochant le sextuplé avec le Bayern (championnat, Coupe, Ligue des champions, Supercoupes d'Allemagne et d'Europe, Mondial des clubs).

Avec son jeu résolument offensif, l'Allemand de 60 ans a succédé dans les coeurs catalans à Luis Enrique, que le Barça ne pourra retrouver qu'en finale face au PSG. Non qualifié pour la nouvelle Coupe du monde des clubs, il est toutefois encore en course pour un quintuplé qui suffirait grandement aux fans catalans.

Dans cette optique, et grâce au résultat du match aller, Flick pourrait bien faire tourner pour aborder les semaines décisives dans les meilleures conditions.