Face à la montagne barcelonaise, Benfica récupère Di María

Incertain jusqu'à la veille de la réception du FC Barcelone mardi en Ligue des champions, Angel Di Maria 36 ans, promet toujours d'éclairer l'attaque du Benfica. Et ceci face à des Catalans plus fringants en Europe qu'en Liga.

Ángel Di María sera disponible contre Barcelone demain 🚨✅ @scapde_45 pic.twitter.com/ZTNJWGpUgH — FCB Paul (@FCBPaul_) January 20, 2025

Keystone-SDA ATS

Sorti sur blessure en Coupe du Portugal mardi dernier, absent ce week-end en championnat, le champion du monde argentin a repris l'entraînement avec ses coéquipiers lundi.

«Il s'est senti très bien, il n'a pas ressenti de gênes, ni de douleurs», a affirmé après la séance son entraîneur Bruno Lage à la chaîne Sport TV. «C'est un joueur expérimenté. (...) Il aime jouer ces matches mais c'est à nous de voir ce qui est le meilleur pour l'équipe et de tenir compte de la forme actuelle du joueur», a ajouté le coach portugais en conférence de presse, sans confirmer son éventuelle titularisation.

L'ancien du Real Madrid et du PSG a retrouvé, à l'été 2023, l'équipe où il avait débuté sa carrière européenne entre 2007 et 2010.

Le retour de Di Maria au Benfica s'est avéré un pari gagnant, à l'image de sa performance fin novembre en C1 face à Monaco avec deux passes décisives permettant la victoire des Lisboètes (3-2).

Surnommé «Di Magia» par la presse portugaise, l'attaquant a atteint la semaine dernière les 200 matches sous le maillot du Benfica, avec lequel il est lié jusqu'à l'été prochain. Rien que cette saison, il cumule 13 buts et sept passes décisives en 27 rencontres.

Deuxième contre quinzième

Avec 10 points engrangés en Ligue des champions, le Benfica occupe le 15e rang du classement et veut assurer en position de force sa qualification pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale.

En championnat, le club lusitanien vient de doubler le FC Porto pour prendre la 2e place et revenir à 3 points du Sporting.

Le FC Barcelone est, pour sa part, 2e du classement de C1 derrière Liverpool avec 15 points. Après leur défaite inaugurale à Monaco, l'équipe entraînée par Hansi Flick a enchaîné les succès dont un carton face au Bayern Munich (4-1) et une victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-2).

En revanche, en Liga, le Barça a perdu du terrain ce week-end avec une contre-performance à Getafe (1-1) qui permet au Real Madrid de s'envoler en tête du classement devant l'Atlético et le Barça, 3e et relégué à sept points. Auteur d'un début de saison quasi parfait, le club blaugrana est resté ultra-dominateur, comme souvent, mais peu inspiré offensivement.

Mauvais souvenir

La dernière fois que Barcelone s'est déplacé sur le terrain du Benfica, en septembre 2021, les Lisboètes avaient déjoué les pronostics en s'imposant 3-0 grâce à un doublé de Darwin Nunez, désormais à Liverpool.

Ce mauvais souvenir n'a pas été effacé lors du match retour – à ce jour la dernière confrontation entre les deux clubs ibériques qui s'est soldée par un nul sans but. Et si Di Maria n'était pas présent à l'époque, c'était également le cas pour les deux meilleurs artilleurs du Barça cette saison en Ligue des champions: Robert Lewandowski (7 buts) et Raphinha (6 buts).

De quoi inquiéter l'autre vétéran argentin du Benfica, le défenseur central Nicolas Otamendi, 36 ans lui aussi.