Federer-Nadal en référence: Luis Enrique veut frapper encore plus fort

Malgré le 5-4 de l’aller, Luis Enrique annonce la couleur avant Bayern-PSG: pas question de gérer. Le coach parisien vise la victoire… en s’inspirant de Nadal et Federer.

Malgré un but d'avance, Luis Enrique balaie toute idée de gestion: «On n'a pas besoin de défendre le résultat car l'objectif est de gagner.» AFP

Le message est clair. Très clair même. En conférence de presse à la veille de la demi-finale retour à Munich, Luis Enrique ne veut rien entendre d’un PSG calculateur.

Malgré un but d'avance, l’entraîneur parisien balaie toute idée de gestion: «On n'a pas besoin de défendre le résultat car l'objectif est de gagner.» Dans un Allianz Arena bouillant, Paris avance avec une seule idée en tête: attaquer.

Un duel ouvert et intense annoncé

Luis Enrique insiste. Peu importe le scénario de départ, son équipe restera fidèle à son ADN. «En tant qu'équipe, on a le même objectif à l'extérieur comme à domicile», répète-t-il.

Le technicien espagnol voit même dans ce contexte un défi supplémentaire. «C'est un défi (...). On a fait un très bon boulot jusque-là, et c'est le moment de donner un petit quelque chose de plus pour arriver à cette finale. »

Car pour lui, le match ne changera pas fondamentalement par rapport à l’aller. «Aucune des équipes n'accepte que l'autre soit meilleure», glisse-t-il. Résultat attendu: encore un duel ouvert et intense.

«Contrôler les émotions», la clé du match

Après la folie du match aller, Luis Enrique met un autre point en avant: la gestion mentale. «On a gagné, on a un petit avantage mais ça ne représente rien», rappelle-t-il. Avant d’insister: «C'est très important de contrôler les émotions.»

Un exercice délicat, surtout face au «plus fort adversaire » rencontré cette saison selon lui. Mais le PSG s’appuie sur son vécu récent. «On a l'expérience de l'année dernière, avec des moments difficiles où on a montré une brillance incroyable.»

Munich, souvenirs et frissons

Revenir à l’Allianz Arena, théâtre du sacre en Ligue des champions la saison passée, aurait pu servir de moteur supplémentaire. Mais là encore, Luis Enrique tempère. «On est déjà à 100%, il n'y a pas besoin d'en avoir plus.»

Le coach ne cache toutefois pas son attachement au lieu: «Revenir à Munich sera toujours un vrai plaisir, parce qu'on peut se souvenir de ce qu'on a vécu.»

Nadal, Federer… et la motivation ultime

Pour illustrer l’état d’esprit attendu, Luis Enrique sort une référence inattendue… mais parlante. «Quand je vois ce type de matchs, je me rappelle des mots de Rafael Nadal qui disait que la confrontation avec Novak Djokovic et Roger Federer était une motivation pour lui.»

Un parallèle assumé avec ce choc face au Bayern. Comme Nadal face à Federer, le PSG veut se servir de l’adversité pour grandir. «On va chercher à surmonter l’ambiance et une équipe qui joue de manière sensationnelle.»

Un nouveau choc passionnant

Le décor est planté. Deux géants. Une place en finale. Et aucune envie de reculer.

«Ce sera un match de très haut niveau entre les deux meilleures équipes d'Europe», promet Luis Enrique. «C'est un scénario passionnant pour tout le monde.»

Après le feu d’artifice de l’aller, tout indique que Munich pourrait bien offrir un deuxième acte du même calibre. Le monde du ballon rond n'attend que ça...

Zaïre-Emery: « Ce sera le même match… voire pire » En conférence de presse, Warren Zaïre-Emery a égalment donné un message claire sans fuir ses responsabilités. Probable remplaçant d’Achraf Hakimi, le Parisien se prépare à un défi de taille à Munich.

Face aux stars offensives du Bayern, dont Luis Diaz, le ton est lucide: « Quand vous avez un joueur qui a la capacité de tout faire, c'est compliqué de défendre. Je vais faire du mieux possible avec l'aide de mes coéquipiers. »

Selon lui, le plan restera fidèle à l’ADN parisien. « On va essayer d'imposer notre jeu, de presser comme à chaque match et de récupérer le plus de ballons possible. Notre équipe est faite pour attaquer. »

Mais la clé sera collective selon Emery. « Il faut 11 joueurs qui défendent ensemble (…) si on ne défend pas, le coach nous met sur le banc. »

Après le feu d’artifice du match aller, le couteau suisse parisien ne s’attend pas à un répit. « C'était l'un des plus beaux matchs de la Ligue des champions, c'était exceptionnel. Et franchement, on s’attend au même match… voire pire !» Montre plus