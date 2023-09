Fin de match démente et pluie de buts : le Bayern peut souffler

Le Bayern Munich a remporté le choc de la soirée en Ligue des champions. Dans le groupe A, les Bavarois ont battu Manchester United 4-3 au terme d'un match spectaculaire.

Les Red Devils, qui avaient fait un bon début de rencontre, ont été plombés par une grossière erreur de leur gardien Onana. Le Camerounais laissait échapper une frappe anodine de Sané (28e) pour donner l'avantage au Bayern. Les champions d'Allemagne doublaient la mise peu après grâce à Gnabry (32e).

Hojlund a redonné un bref espoir aux Mancuniens (49e), car Kane a transformé peu après un penalty (53e) accordé par la VAR. Ensuite, le Bayern a failli plusieurs fois saler l'addition. La phase finale a été un peu folle avec un doublé de Casemiro pour les visiteurs (88e/95e) entrecoupé par une réussite de Tel (91e).

Dans ce même groupe à Istanbul, Galatasaray et le FC Copenhague se sont séparés sur un nul 2-2. Les visiteurs ont mené après des réussites d'Elyounoussi (35e) et Goncalves (58e). Les Danois ont évolué à dix dès la 73e, ce qui a fini par leur coûter cher. Les Turcs ont sauvé un point grâce à Boey (86e) et Tete (88e).

Arsenal en démonstration

Pour son retour dans la compétition après sept ans d'absence, Arsenal a frappé fort. Dans le groupe B, les Gunners ont largement dominé le PSV Eindhoven 4-0 avec des buts de Saka (8e), Trossard (20e), Jesus (38e) et Odegaard (70e). Le FC Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 63e, a dû se contenter d'un décevant 1-1 face à Lens.

Dans le groupe D, la Real Sociedad et l'Inter Milan ont partagé l'enjeu 1-1. Les Basques ont ouvert le score par Mendez (4e), les nerazzurri égalisant par Martinez (87e). Yann Sommer a livré un bon match dans le but de l'Inter. Le RB Salzbourg a pour sa part battu Benfica 2-0 à Lisbonne.

Dans les autres rencontres

Dans le groupe C, le Real Madrid a peiné pour battre Union Berlin 1-0. Les Espagnols ont dû attendre la 94e et un but heureux de Bellingham pour passer l'épaule.