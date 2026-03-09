L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick et son gardien Joan Garcia ont estimé lundi que le géant catalan devait montrer qu'il avait appris de ses erreurs défensives mardi contre Newcastle, en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Hansi Flick, au cours de la conférence de presse. KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Je crois que nous avons franchi un cap lors des derniers matchs. (...) Nous nous sommes améliorés sur plusieurs points, surtout sur le fait de savoir quand aller au pressing. Parce que cela nous arrivait d'aller presser alors que n'étions pas bien placés pour le faire et nos adversaires nous faisaient mal en profitant de cela», a expliqué Garcia en conférence de presse.

«Comme je l'avais dit après le 4-0 contre l'Atlético Madrid (en demi-finale aller de Coupe du Roi, Ndlr), je crois que cette défaite doit nous servir, pour apprendre de nos erreurs», a-t-il poursuivi.

Son entraîneur Hansi Flick a partagé cette analyse, tout en appelant ses joueurs à rester fidèles à son idée de jeu:

«Pressing haut»

«Nous avons discuté, analysé ce que nous devions mieux faire. Contre l'Atlético nous n'avons pas défendu en équipe. Il y avait trop de distance entre les joueurs. Certains n'ont pas fait le travail défensif, qui est crucial, surtout en Ligue des champions», a déclaré le technicien allemand.

L'ex-coach du Bayern, satisfait du visage montré par son équipe lors de la «remontada» inachevée au match retour contre l'Atlético (3-0), a défendu son approche tactique risquée, assurant qu'elle était nécessaire pour empêcher ses adversaires de progresser.

«Nous avons besoin de faire un pressing haut, car que ce soit en Liga ou en Premier League, les équipes savent comment relancer lorsqu'on leur donne du temps. Ce n'est pas seulement une question de ligne haute. Si la pression n'est pas bonne, cela devient très difficile de défendre», a affirmé Flick.