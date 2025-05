«On est en finale !»: au coup de sifflet final, les supporters du PSG exultent, sautent et hurlent de joie sur les Champs-Elysées, où plusieurs milliers d'entre eux se sont rassemblés mercredi soir pour célébrer la victoire de leur club en demi-finale.

08.05.2025

Le PSG, malmené mais solide, s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en battant Arsenal (2-1): le club parisien affrontera l'Inter Milan le 31 mai à Munich.

Tout au long de la rencontre, des supporters sans billets s'étaient massés aux abords du Parc des Princes, notamment sur la place de la porte de Saint-Cloud, entonnant les chants du PSG, des claps, le tout ponctué de lancés de fumigènes sur fond de cornes de brumes.

L'ambiance était bon enfant jusqu'au premier but parisien. Exultation, cris, feux d'artifices. Les esprits se sont échauffés, et les forces de l'ordre sont intervenues, notamment les Brav-M, ces unités à moto de la préfecture de police de Paris, pour rétablir la circulation porte de Saint-Cloud.

La demi-finale à peine terminée au Parc des Princes, les premiers feux d'artifices sont lancés, les premiers fumigènes craqués sur les Champs-Elysées.

Joie «collective»

Nermine et Diane, toutes deux 23 ans, drapeaux du PSG à la main sont «super contentes» après «des années d'attente» et «beaucoup de désillusions, on n'y croyait plus», dit Diane. «Il y a de la joie collective et ça manquait» dans le pays qui «va mal», selon elle.

La victoire en Ligue des champions, elles y croient «à fond», car «plus rien ne peut nous arriver», croit Nermine. Devant elles, plusieurs dizaines de supporters laissent éclater leur joie à coups de fumigènes et de chants, certains grimpant même sur un échafaudage.

Au milieu de la célèbre avenue s'alignent des dizaines de véhicules de police, dont un canon à eau, et des cordons de CRS et des barrières bloquent l'accès au haut des Champs-Elysées et à l'Arc de Triomphe. Au total, plus de 2’000 policiers étaient déployés mercredi soir à Paris, selon la préfecture de police (PP), qui a fait état d'une vingtaine d'interpellations.

Les célébrations ont malheureusement été marquées par une scène de violence: près des Champs-Elysées, trois personnes ont été blessées par une voiture qui les a percutées, dans des circonstances encore indéterminées, a indiqué la PP.

Peu avant minuit, des milliers de personnes remontent l'avenue, chantant «On est en finale !» ou «Ici, c'est Paris !». Le son des klaxons retentit en continu, des supporters à moto font des tours sur l'avenue en brandissant des drapeaux du club, et les feux d'artifice ponctuent la liesse des supporters.

La dernière fois que leur équipe a atteint une finale de Ligue des Champions, c'était en 2020, en plein Covid. Alors pas question de manquer la fête. Agathe, Aurélie et Jeanne, toutes trois 22 ans, maillots du PSG sur le dos, ont bien l'intention de célébrer.

«On y croit»

«Ca fait tellement longtemps qu'on attend ça», explique Jeanne, qui croit en la victoire en finale: «c'est le moment, on a une bonne équipe» dit-elle. «C'est comme une finale de coupe du monde, c'est dingue !», s'enthousiasme Aymeric Delaye, 18 ans, venu avec trois amis.

Cette victoire, c'est «beaucoup de fierté pour le club, c'est beaucoup d'émotions», explique son ami Arthur Labat, 19 ans. Pour lui, l'équipe n'a jamais été «aussi bonne depuis longtemps, ça joue très bien et on pense vraiment que ça peut le faire pour la finale».

Mais en face, «il y a l'Inter» Milan, tempère Raphaël Cheriere, 20 ans: «ça joue très, très bien, on l'a vu hier, mais tout est possible, Luis Henrique est un entraineur fantastique» qui est «en train de construire un vrai collectif», analyse le jeune homme.