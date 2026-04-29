«Gala monumental» et «Football Total» : la presse dithyrambique après PSG-Bayern

Au lendemain de la victoire du Paris SG face au Bayern Munich 5-4, mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions, la presse internationale n'a pas manqué de superlatifs mercredi matin en revenant sur ce match d'anthologie.

PSG – Bayern 5-4 UEFA Champions League | Demi-finale aller | Saison 25/26 28.04.2026

Keystone-SDA ATS

«Football Total» a titré le journal l'Equipe, un match «tout simplement somptueux» a écrit Le Parisien, «une finale avant l'heure» qui «a tenu toutes ses promesses», s'est réjoui Le Monde, une semaine avant le match retour à l'Allianz Arena de Munich, lieu du sacre européen des Parisiens la saison dernière.

«Jamais on ne s'est autant émerveillé, jamais on n'a autant secoué la tête»: outre-Rhin, le quotidien allemand Bild a qualifié la rencontre de «plus grand match spectacle de l'histoire de la Ligue des champions». Le Süddeutsche Zeitung y a vu «l'invention du football débridé».

«Aucune hésitation, aucune tactique, simplement la joie de jouer. Merci pour ce gala monumental», signe un éditorialiste du quotidien allemand Die Welt, tandis que le magazine sportif allemand Kicker revient sur «un échange de coups à couper le souffle».

Alors que les Unes de la presse sportive espagnole se projettent déjà sur l'autre demi-finale entre l'Atlético Madrid et Arsenal mercredi soir, le quotidien madrilène Marca évoque «un hommage exceptionnel au football à Paris».

«Bataille épique»

«Un match historique (...) une bataille épique avec neuf buts en 70 minutes» a écrit le journal AS sur X.

«Y a-t-il déjà eu un match de football comme celui-là?» s'est interrogé le Guardian qui poursuit: «Au cours d'une soirée lumineuse, palpitante et un peu folle au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont offert un spectacle qui semblait appartenir à une toute autre catégorie d'activité humaine».

Au Portugal, A Bola évoque «une rencontre digne de figurer dans un musée du Louvre dédié au sport roi», tandis que le New York Times a vu «un match de football à son plus haut niveau».