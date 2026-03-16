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Ligue des champions Remontada en vue ? Guardiola n'a «pas de plan, à part essayer»

ATS

16.3.2026 - 15:10

«Je n'ai pas de plan spécifique, à part d'essayer», a lancé lundi l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Ceci à la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, contre qui son équipe devra remonter trois buts.

Pep Guardiola lors de la conférence de presse d'avant-match.
Pep Guardiola lors de la conférence de presse d'avant-match.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.03.2026, 15:10

Le club anglais s'est incliné 3-0 à l'aller en Espagne et devra réussir un des plus grands renversements de l'histoire pour atteindre les quarts de finale d'une compétition que le Real a remportée quinze fois.

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Est-ce possible? «Aucune idée, je ne sais pas. C'est un match de football, beaucoup de choses peuvent se passer. On doit se focaliser sur le fait d'essayer de gagner, et ensuite on verra ce qui se passera pendant le match. Je n'ai pas de plan spécifique, à part d'essayer», a répondu Guardiola en conférence de presse. Il faudra réaliser «le match parfait dans tous les compartiments du jeu», sans partir à l'abordage d'entrée, a-t-il souligné.

Ce serait «facile» de dire «Les gars, il faut marquer trois buts dans les vingt premières minutes», mais il faut adopter une stratégie «soutenable» sur l'ensemble du match. «Je ne suis pas très inquiet sur les occasions qu'on va se créer, je suis certain qu'on peut le faire à la maison. C'est plus sur comment on va défendre».

Une «tâche colossale»

Si «la tâche est colossale», elle n'est pas impossible. «Il faut tenter de créer une dynamique positive, faire un bon match avec les joueurs de talent qu'on a, tout en défendant bien», a-t-il résumé.

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L'entraîneur a décidé d'accorder un jour de repos à ses joueurs, lundi, contrairement aux usages à la veille d'un match. «Je l'ai fait une ou deux fois cette saison, ce n'est pas nouveau», a-t-il expliqué.

Manchester City a déjà joué quatre matches au mois de mars, en comptant le dernier samedi à West Ham (1-1) en Premier League. Il disputera la finale de la Coupe de la Ligue dimanche contre Arsenal à Wembley.

Retour sur le match aller

Real Madrid – Manchester City 3-0

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UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

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