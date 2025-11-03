  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Gyökeres blessé, Arteta serre les dents avant Prague

Melchior Cordonier

3.11.2025

L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta s'est déclaré lundi «inquiet» après la blessure musculaire ce week-end de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, forfait pour le match  de mardi en Ligue des champions chez les Tchèques du Slavia Prague.

Mikel Arteta inquiet pour Viktor Gyökeres, blessé avant le déplacement à Prague.
Mikel Arteta inquiet pour Viktor Gyökeres, blessé avant le déplacement à Prague.
AP

Agence France-Presse

03.11.2025, 22:32

«Il n'est pas disponible, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et nous devons effectuer d'autres tests et examens dans les prochains jours afin de déterminer la gravité de la blessure», a déclaré Arteta en conférence de veille de match.

L'avant-centre de 27 ans a été remplacé à la mi-temps samedi contre Burnley (2-0), après avoir inscrit le premier des deux buts de son équipe.

Ligue des champions. Un traumatisme à évacuer pour Kylian Mbappé à Liverpool

Ligue des championsUn traumatisme à évacuer pour Kylian Mbappé à Liverpool

C'est un souci de plus pour Arteta dans le secteur offensif, déjà affaibli par les blessures longue durée de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Noni Madueke et Kai Havertz.

L'entraîneur n'a pas souhaité révéler la nature précise de la blessure de Gyökeres, confirmant seulement qu'elle était d'origine musculaire.

«Je suis inquiet car il n'a pas souvent eu de problème musculaire et il a dû quitter le terrain, il ressentait quelque chose et ce n'est évidemment pas bon signe, surtout pour un joueur très explosif comme lui», a-t-il développé.

Recruté cet été contre 76 millions d'euros, bonus compris, l'ancien buteur du Sporting Portugal commençait à prendre ses marques à la pointe de l'attaque des Gunners, actuels leaders de Premier League.

«Il était très déçu après le match mais cela fait partie du football. Il était dans un bon moment, en bonne forme, mais pour demain (mardi) nous ne l'avons pas, c'est comme ça», a ajouté Arteta.

Ligue des champions. Six défaites en huit matchs : Liverpool en plein cauchemar avant le Real

Ligue des championsSix défaites en huit matchs : Liverpool en plein cauchemar avant le Real

Arsenal a réalisé un départ parfait en Ligue des champions cette saison avec trois victoires sans but encaissé, contre l'Athletic Bilbao (2-0), l'Olympiakos (2-0) et l'Atlético Madrid (4-0). Le Slavia Prague compte lui une défaite et deux matches nuls.

Les plus lus

Un chanceux suisse gagne 300'000 francs à la loterie, sans le savoir
Clap de fin entre Pia Sundhage et la Nati !
Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
Un ouvrier piégé suite à l'effondrement d'une tour médiévale en travaux
Mort de trois alpinistes dans une avalanche, quatre autres portés disparus
Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»