L'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta s'est déclaré lundi «inquiet» après la blessure musculaire ce week-end de l'attaquant suédois Viktor Gyökeres, forfait pour le match de mardi en Ligue des champions chez les Tchèques du Slavia Prague.

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«Il n'est pas disponible, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et nous devons effectuer d'autres tests et examens dans les prochains jours afin de déterminer la gravité de la blessure», a déclaré Arteta en conférence de veille de match.

L'avant-centre de 27 ans a été remplacé à la mi-temps samedi contre Burnley (2-0), après avoir inscrit le premier des deux buts de son équipe.

C'est un souci de plus pour Arteta dans le secteur offensif, déjà affaibli par les blessures longue durée de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Noni Madueke et Kai Havertz.

L'entraîneur n'a pas souhaité révéler la nature précise de la blessure de Gyökeres, confirmant seulement qu'elle était d'origine musculaire.

«Je suis inquiet car il n'a pas souvent eu de problème musculaire et il a dû quitter le terrain, il ressentait quelque chose et ce n'est évidemment pas bon signe, surtout pour un joueur très explosif comme lui», a-t-il développé.

Recruté cet été contre 76 millions d'euros, bonus compris, l'ancien buteur du Sporting Portugal commençait à prendre ses marques à la pointe de l'attaque des Gunners, actuels leaders de Premier League.

«Il était très déçu après le match mais cela fait partie du football. Il était dans un bon moment, en bonne forme, mais pour demain (mardi) nous ne l'avons pas, c'est comme ça», a ajouté Arteta.

Arsenal a réalisé un départ parfait en Ligue des champions cette saison avec trois victoires sans but encaissé, contre l'Athletic Bilbao (2-0), l'Olympiakos (2-0) et l'Atlético Madrid (4-0). Le Slavia Prague compte lui une défaite et deux matches nuls.