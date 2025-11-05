  1. Clients Privés
Triple tuile pour le PSG Hakimi, Dembélé et Mendes sur le flanc plusieurs semaines

Arthur Rappaz

5.11.2025

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, blessés mardi contre le Bayern Munich en Ligue des champions, seront absents pour plusieurs semaines, a annoncé le Paris SG mercredi.

Agence France-Presse

05.11.2025, 18:03

Sorti en pleurs sur un tacle non maîtrisé de Luis Diaz, le latéral droit marocain «Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines», indique le PSG dans un communiqué.

Le PSG retient son souffle. Des larmes et une grosse inquiétude après le tacle de Diaz sur Hakimi

Le PSG retient son souffleDes larmes et une grosse inquiétude après le tacle de Diaz sur Hakimi

Une semaine après sa première titularisation depuis son retour de blessure, l'attaquant international français et Ballon d'Or Ousmane Dembélé a été «victime d’une lésion du mollet gauche» et «restera en soins ces prochaines semaines» comme le latéral gauche portugais Nuno Mendes qui «souffre d'une entorse du genou gauche», poursuit le club champion d'Europe.

Ligue des champions. Bayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Ligue des championsBayern invincible, Liverpool solide : Paris et le Real à genoux

Diaz voit rouge, après son tacle sur Hakimi

Diaz voit rouge, après son tacle sur Hakimi

Achraf Hakimi, quasiment toujours disponible malgré ses courses incessantes sur le côté droit, est sorti la tête basse, en larmes et soutenu par le staff parisien, après un tacle mal maîtrisé de Luis Diaz mercredi soir.

04.11.2025

