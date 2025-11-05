Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, blessés mardi contre le Bayern Munich en Ligue des champions, seront absents pour plusieurs semaines, a annoncé le Paris SG mercredi.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Sorti en pleurs sur un tacle non maîtrisé de Luis Diaz, le latéral droit marocain «Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines», indique le PSG dans un communiqué.

Une semaine après sa première titularisation depuis son retour de blessure, l'attaquant international français et Ballon d'Or Ousmane Dembélé a été «victime d’une lésion du mollet gauche» et «restera en soins ces prochaines semaines» comme le latéral gauche portugais Nuno Mendes qui «souffre d'une entorse du genou gauche», poursuit le club champion d'Europe.