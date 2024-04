Harry Kane s’est fait charrier par les supporters d’Arsenal mardi au terme du quart de finale aller de la Ligue des champions. Ces derniers se sont moqués du buteur du Bayern Munich en évoquant... Granit Xhaka.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

La rivalité entre Arsenal et Tottenham, les deux clubs du nord de Londres, est éternelle. Mardi soir après le nul contre le Bayern Munich en quarts de finale aller de la Ligue des champions (2-2), les fans des Gunners n’ont ainsi pas hésité à chambrer Harry Kane, joueur des Spurs jusqu’à l’été dernier avant de signer au club allemand.

Pour ce faire, les supporters ont alors entonné un chant à la gloire de... Granit Xhaka ! «Il est en tête de ton championnat, Granit Xhaka est en tête de ton championnat», ont-ils ainsi lancé au buteur anglais, alors en pleine interview télévisée.

Pour mémoire, le capitaine de l’équipe de Suisse a défendu les couleurs d’Arsenal entre 2016 et 2023, avant de rejoindre également la Bundesliga et le Bayer Leverkusen. Avec son équipe, le Bâlois caracole actuellement en tête du classement avec 16 points d’avance sur... le Bayern de Kane. S’ils s’imposent ce dimanche contre le Werder Brême, Xhaka et ses coéquipiers apporteront à leur club le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire.

La malédiction de Kane

Pour Harry Kane, la malédiction semble en revanche se poursuivre. L’attaquant de 30 ans court en effet toujours derrière le premier trophée de sa carrière. En arrivant l’an dernier à Munich, qui restait pourtant sur onze sacres nationaux consécutifs, il semblait avoir enfin trouvé la parade pour débloquer son compteur personnel.

Oui mais voilà, le club bavarois n’a plus que la Ligue des champions s’il veut s’éviter une saison «blanche» et briser le signe indien de Kane. Il n'en fallait visiblement pas plus aux partisans d'Arsenal pour s’amuser du malheur de l’ancienne star de leur grand rival londonien...