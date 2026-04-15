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Privé de Coupe du monde ? «Une blessure assez grave» en vue pour le Français Hugo Ekitiké

ATS

15.4.2026 - 15:30

L'attaquant français de Liverpool Hugo Ekitiké va passer des examens mercredi au lendemain de sa blessure contre le PSG en Ligue des champions qui laisse présager une rupture du tendon d'Achille, a indiqué à l'AFP une source proche du joueur.

La grave blessure de Hugo Ekitiké

La grave blessure de Hugo Ekitiké

L'attaquant international français de Liverpool Hugo Ekitiké a été évacué sur une civière à la suite d'une blessure à une cheville mardi soir lors du choc en quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG.

14.04.2026

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.04.2026, 15:30

L'international français de 23 ans s'est écroulé au sol mardi soir à la 28e minute, en se tenant immédiatement l'arrière de la cheville droite. Il est sorti sur une civière en pleurs du terrain après avoir été incapable de se relever malgré plusieurs tentatives.

Les images de sa blessure suggèrent une rupture du tendon d'Achille, totale ou partielle, qui, si elle est confirmée par les examens, l'empêchera de participer à la Coupe du monde cet été (11 juin-19 juillet). Mercredi en début d'après-midi, il ne s'était toujours pas rendu à l'hôpital, a précisé la source à l'AFP.

Terrible blessure à Anfield. La France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

Terrible blessure à AnfieldLa France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

«Hugo s'est fait très mal, c'est une blessure assez grave», avait indiqué mardi soir son entraîneur Arne Slot en conférence de presse après l'élimination de Liverpool en quart de finale par le PSG. «Je ne sais pas s'il va rejouer cette saison», avait ajouté le coach de Liverpool.

«Je suis vraiment triste pour lui», avait dit Ibrahima Konaté, son coéquipier en club et en équipe de France. «J'ai entendu beaucoup de choses, mais je préfère ne pas en parler car avec la Coupe du monde et tout ce qui se prépare cet été, c'est très difficile pour lui en ce moment.»

L'ancien Rémois, passé par le PSG puis Francfort, a pris une autre dimension à Liverpool, où il brille depuis son arrivée l'été dernier (17 buts et 6 passes décisives en 45 matches). En équipe de France, il compte 8 sélections.

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UEFA Champions League | Quart de finale retour | Saison 25/26

14.04.2026

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