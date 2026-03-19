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Terrible incident à Anfield «Il a la moitié du doigt arrachée, quelque chose comme ça»

Clara Francey

19.3.2026

L'ailier de Galatasaray Noa Lang s'est gravement blessé mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Après avoir été évacué du terrain sur civière et sous oxygène, le Néerlandais de 26 ans a immédiatement été conduit à l'hôpital.

Noa Lang se blesse gravement à Anfield

Noa Lang se blesse gravement à Anfield

L'ailier de Galatasaray s'est gravement blessé mercredi soir lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Après avoir été évacué du terrain sur civière et sous oxygène, le Néerlandais a immédiatement été conduit à l'hôpital.

18.03.2026

Rédaction blue Sport

19.03.2026, 09:04

Sale soirée pour Galatasaray mercredi en Angleterre : sèchement battu par Liverpool (4-0), le club stambouliote a non seulement été éliminé de la Ligue des champions, mais a également perdu sur blessure deux de ses joueurs, à savoir Victor Osimhen et Noa Lang.

Ligue des champions. Liverpool frappe fort avant le PSG, le Bayern en remet quatre à l'Atalanta

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L'attaquant nigérian de 27 ans s'est fracturé l'avant-bras droit en première période, tandis que le milieu offensif néerlandais de 26 ans s'est gravement blessé au pouce après avoir terminé une course dans les panneaux publicitaires à la 76e minute de jeu.

«Je suis allé prendre de ses nouvelles. On m'a dit qu'il a la moitié du doigt arrachée, quelque chose comme ça. Il souffre... il souffre...», a confié après la rencontre Jeremie Frimpong, son adversaire du soir mais coéquipier en équipe nationale.

Dans la nuit, le Galatasaray SK a donné des nouvelles de son joueur. «Noa Lang, blessé en seconde période, souffre d'une grave coupure au pouce droit et doit être opéré à Liverpool dans les prochaines heures en présence de notre équipe médicale», a indiqué le club stambouliote.

Le résumé du match

Liverpool – Galatasaray 4-0

Liverpool – Galatasaray 4-0

UEFA Champions League | 8e de finale retour | Saison 25/26

18.03.2026

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