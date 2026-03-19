L'ailier de Galatasaray Noa Lang s'est gravement blessé mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Après avoir été évacué du terrain sur civière et sous oxygène, le Néerlandais de 26 ans a immédiatement été conduit à l'hôpital.

Noa Lang se blesse gravement à Anfield L'ailier de Galatasaray s'est gravement blessé mercredi soir lors du 8e de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Après avoir été évacué du terrain sur civière et sous oxygène, le Néerlandais a immédiatement été conduit à l'hôpital. 18.03.2026

Rédaction blue Sport Clara Francey

Sale soirée pour Galatasaray mercredi en Angleterre : sèchement battu par Liverpool (4-0), le club stambouliote a non seulement été éliminé de la Ligue des champions, mais a également perdu sur blessure deux de ses joueurs, à savoir Victor Osimhen et Noa Lang.

L'attaquant nigérian de 27 ans s'est fracturé l'avant-bras droit en première période, tandis que le milieu offensif néerlandais de 26 ans s'est gravement blessé au pouce après avoir terminé une course dans les panneaux publicitaires à la 76e minute de jeu.

«Je suis allé prendre de ses nouvelles. On m'a dit qu'il a la moitié du doigt arrachée, quelque chose comme ça. Il souffre... il souffre...», a confié après la rencontre Jeremie Frimpong, son adversaire du soir mais coéquipier en équipe nationale.

Dans la nuit, le Galatasaray SK a donné des nouvelles de son joueur. «Noa Lang, blessé en seconde période, souffre d'une grave coupure au pouce droit et doit être opéré à Liverpool dans les prochaines heures en présence de notre équipe médicale», a indiqué le club stambouliote.

Le résumé du match