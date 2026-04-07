Gêné cette saison par de multiples pépins physiques, Ousmane Dembélé est de retour à son niveau du printemps 2025 au meilleur des moments. Il est attendu mercredi (21h) pour porter le PSG contre Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions.

Ousmane Dembélé est de retour à son niveau du printemps 2025 au meilleur des moments. KEYSTONE

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Il sera «prêt» au printemps, répète depuis de longs mois son entourage à l'AFP, certain qu'Ousmane Dembélé sera débarrassé de ses blessures (cuisse, mollet) et de son inconstance au moment idoine pour le PSG, c'est-à-dire lors des matches couperets de Ligue des champions. Et il l'a déjà montré en 8e de finale face à Chelsea, contre qui il a marqué et s'est montré affûté.

L'attente a été longue et les doutes persistants, tant le no 10 a été irrégulier. Mais cette fois les dernières inquiétudes semblent derrière lui, notamment celles sur sa capacité à jouer la totalité d'un match.

«Je connais plus mon corps, par rapport à d'autres saisons, donc je l'ai pris très sereinement. J'ai aussi parlé avec le coach et le staff, ils m'ont dit de rester tranquille, ça n'a pas été de très longues blessures, je me sens bien aujourd'hui et je suis en pleine confiance», affirmait-il mi-mars, ajoutant que «le jeu du PSG est très exigeant, vous connaissez mon jeu, il faut que je presse, que je décroche, il fallait être à 100%».

Vendredi contre Toulouse en Ligue 1 (3-1) et malgré un retour de trêve internationale passée aux Etats-Unis avec les Bleus, «il a joué 90 minutes, c'est important pour son niveau physique, c'est beau de voir évoluer un joueur aussi différent que lui», a expliqué l'entraineur parisien Luis Enrique.

Mieux encore, Dembélé a sublimé la rencontre d'une inspiration dont il a le secret: une superbe reprise de volée, tout en relâchement, à l'entrée de la surface de réparation.

Dembélé «a montré pourquoi il est Ballon d'Or»

«Hier déjà lors de l'entraînement, il a été incroyable lors de l'exercice de frappes au but, et aujourd'hui il a montré pourquoi il est Ballon d'Or», avait commenté vendredi Luis Enrique, qui a toujours défendu son leader d'attaque malgré des statistiques moins impressionnantes que la saison dernière (14 buts, 8 passes décisives toutes compétitions confondues en 30 matches contre 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches en 2024/25).

«Si je le tire dix fois, je pense que je n'en mets qu'un (...). Je pense qu'il entre dans mon top 3 de mes plus beaux buts. Mais mon préféré, c'est celui contre Lille», a glissé l'attaquant parisien, qui avait marqué en janvier d'un magnifique lob (3-0), avait fait voler en éclats la défense de l'OM (5-0) et qui a été auteur d'un doublé vendredi. Mais entre ces bonnes prestations, il y en a eu de moins concluantes.

Le joueur le mieux payé de Ligue 1 a toujours affiché de grandes ambitions cette saison pour le PSG, et malgré son irrégularité, il a toujours été exigeant envers ses coéquipiers, à l'image de sa petite phrase après la défaite à Rennes en février, quand il avait invité ses partenaires à davantage penser collectif.

«Je ne regrette pas du tout, il n'y a que comme ça que le PSG peut gagner, c'était une petite phrase pour toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits», a-t-il insisté mi-mars. «Lors de certains matches, on pouvait faire la passe au mieux placé, mais ça s'est réglé très vite, il n'y a pas eu de dispute dans le vestiaire, ce sont tous des joueurs intelligents», avait-il développé, prouvant qu'il a un réel statut de leader dans le vestiaire.

Dembélé l'a souvent prouvé, surtout la saison dernière (buteur au match retour contre Liverpool): quand il est en forme, sans gêne physique et dans une disposition mentale conquérante, il a la capacité de porter le PSG au sommet, c'est-à-dire vers l'objectif du doublé en Ligue des champions, comme l'ont fait Barcola et Kvaratskhelia contre Chelsea.

Le dernier match du PSG en Ligue des champions