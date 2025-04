Carlo Ancelotti s'est dit résigné à l'idée que le Real Madrid envisage de le remplacer en tant qu'entraîneur après l'élimination des tenants du titre en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal mercredi.

Carlo Ancelotti n’a pas su empêcher l’élimination de Real Madrid en Ligue des champions. IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'Italien n'a pas su éviter une défaite 2-1 à domicile, les Gunners se qualifiant pour les demi-finales grâce à un score de 5-1 sur l'ensemble des deux matches. Le Real Madrid a subi sa 12e défaite de la saison, alors qu'il n'en avait concédé que deux sur l'ensemble de la campagne précédente.

«Il est possible que le club décide de changer (d'entraîneur), que ce soit cette année ou la suivante, lorsque mon contrat expirera, il n'y a pas de problème», a déclaré à la presse Ancelotti, en poste depuis 2021, après un premier passage entre 2013 et 2015. A sept journées du terme de la Liga, le club madrilène pointe à quatre points de son grand rival du FC Barcelone.

«Le jour où je partirai d'ici, je ne pourrai que remercier le club. Cela pourrait être demain, dans 10 jours, dans un mois ou dans un an, mais tout ce que je peux faire, c'est remercier le club, que mon contrat se termine ou non, cela m'est égal», a souligné le technicien de 65 ans, qui a notamment remporté deux championnats d'Espagne et trois Ligues des champions avec la «Maison Blanche».

Xabi Alonso ou Jürgen Klopp en approche ?

Des rumeurs récurrentes ces derniers mois ont fait état en cas de départ précoce d'Ancelotti d'un intérêt des dirigeants du Real pour l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui a joué pour les Merengue, et pour l'ancien manager de Liverpool, l'Allemand Jürgen Klopp.

Ancelotti, dont le nom a souvent été cité pour prendre la tête de la sélection brésilienne en vue du Mondial 2026, a lui rappelé que son équipe était toujours en lice pour la Liga, la Coupe du Roi puis la Coupe du monde des clubs cet été.

«L'équipe a tout donné en termes d'attitude, mais nous n'avons pas pu le faire», a déploré l'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern et du PSG après la défaite de mercredi. «Pour être honnête, Arsenal a très bien défendu, nous avons eu du mal à trouver des espaces, en termes d'intensité nous avons été meilleurs mais cela n'a pas suffi».