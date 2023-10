Dans le camp des Young Boys, tout le monde était unanime après la défaite 3-1 à domicile en Ligue des champions contre le tenant du trophée Manchester City : bien joué, mais pas suffisamment bien.

Young Boys – Manchester City 1-3 UEFA Champions League, Groupe G, Matchday 3 25.10.2023

«Je ne pense pas que nous ayons grand-chose à nous reprocher en ce qui concerne la passion affichée, la solidarité», a déclaré l'entraîneur des champions de Suisse, Raphael Wicky, lors de la conférence de presse d'après-match.

L'attaquant Cédric Itten a parlé d'«une expérience formidable de jouer contre la meilleure équipe du monde. Nous avons certes eu des opportunités en attaque, mais nous devons être encore plus intelligents dans les moments décisifs.»

Le défenseur Lewin Blum a ajouté: «C'était un match très intense et difficile. Ils jouent très vite, ce qui fait que l'on n'arrive presque pas à se battre dans les duels. De plus, tout le monde est au plus haut niveau technique». Malgré la défaite, Blum a vécu une expérience inoubliable. L'ambiance, électrisante par moments dans le stade, lui a parfois donné la chair de poule.

La supériorité des «Sky Blues» est illustrée par les statistiques: ils ont eu 67% de possession de balle, tirant 13 fois en direction de la cage adverse contre 4 pour les Bernois. La qualité des passes des visiteurs était également impressionnante, puisque 690 des 726 passes sont arrivées à destination.

«Pour marquer des points contre une telle équipe, chacun doit se surpasser, il faut un match parfait, ce que nous n'avons pas réussi à faire», a souligné Raphael Wicky. «Beaucoup de choses ont fonctionné, d'autres non. Il nous manque encore un petit quelque chose pour pouvoir créer la surprise. Nous sommes déçus du résultat, mais nous pouvons être assez fiers de la performance.»

Retrouvailles le 7 novembre

Lors de leur prochain match en Ligue des champions, les Bernois affronteront à nouveau Manchester City, à l'extérieur le 7 novembre. «Nous devons tirer les leçons de ce match, cela ne peut se faire qu'en travaillant dur», a poursuivi Wicky.

Bien que son équipe n'ait qu'un point au compteur après la première moitié de la phase de groupes, il est globalement satisfait. «Nous sommes en course pour pouvoir atteindre notre objectif de passer l'hiver en étant Européens. Nous allons tout faire pour y parvenir».

sfy, ats